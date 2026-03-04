ChatGPT оновився: на що здатна покращена версія чат-бота (фото)

OpenAI випустила модель GPT-5.3 Instant. Розробники популярного АІ-сервісу приділили увагу природності діалогу, доречності відповідей і зниженню кількості дратівливих обмежень.

Про функції свіжого апдейту повідомляє OpenAI у прес-релізі.

Більше відповідей, менше лекцій і відмов

Головною проблемою попередньої версії (GPT-5.2) користувачі називали зайву перестраховку моделі: ШІ часто відмовлявся відповідати на нешкідливі запитання або супроводжував відповідь моралізаторськими нотаціями про те, чим він допомогти "не може".

У GPT-5.3 Instant цей недолік усунуто. Модель стала видавати прямі і корисні відповіді відразу, прибираючи надлишкові застереження і оборонні вступу. Розробники також попрацювали над тоном спілкування. Бот перестав робити необґрунтовані припущення про емоції користувача і позбувся нав'язливих, неприродних фраз на кшталт "Стоп. Зроби вдих". Стиль спілкування став більш сфокусованим на головному, діловим, але при цьому природним.

Колишній GPT-5.2 Instant починає відповідь із довгого вступу про те, з чим він не може допомогти. Новий GPT-5.3 Instant відразу переходить до суті Фото: OpenAI

Розумна робота з пошуком і точність

Істотно змінився алгоритм взаємодії з веб-джерелами. Тепер ChatGPT не просто видає списки посилань або сліпо переказує знайдену в мережі інформацію. Модель аналізує свіжі новини через призму власних знань, краще розуміє підтекст складних запитань і одразу виділяє суть, роблячи відповіді більш релевантними.

Крім того, OpenAI підвищила точність фактів. У галузях із високою ціною помилки (медицина, право, фінанси) частота так званих "галюцинацій" (вигадування фактів) знизилася на 26,8% за умови використання веб-пошуку і на 19,7% за умови опори виключно на внутрішню базу знань. Згідно з оцінкою користувачів, у повсякденних діалогах кількість помилок також скоротилася.

Творчі можливості

GPT-5.3 Instant отримав серйозний апгрейд у написанні текстів. Модель краще справляється з художньою прозою, створюючи більш виразні, образні тексти з увагою до конкретних деталей, а не абстрактних настроїв. ШІ навчився плавно перемикатися між суворими практичними завданнями і творчими запитами без втрати зв'язності.

Розробники, проте, визнають наявність деяких обмежень, які ще належить доопрацьовувати:

Локалізація: На деяких мовах (наприклад, японською та корейською) відповіді бота все ще можуть звучати занадто буквально або неприродно. OpenAI обіцяє виправити це в майбутніх оновленнях.

На деяких мовах (наприклад, японською та корейською) відповіді бота все ще можуть звучати занадто буквально або неприродно. OpenAI обіцяє виправити це в майбутніх оновленнях. Налаштування тону: Робота над природністю тону триває, і компанія планує розширити можливості його кастомізації в налаштуваннях профілю.

GPT-5.3 Instant уже доступний усім користувачам в інтерфейсі ChatGPT, а також розробникам через API. Версія GPT-5.2 буде доступна протягом трьох місяців для платних передплатників у розділі застарілих моделей (Legacy Models), після чого 3 червня 2026 року її повністю відключать. Оновлення для старших версій моделі (Thinking і Pro) буде анонсовано найближчим часом.

