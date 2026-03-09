6-летний смартфон удивил в сравнении с iPhone 17: в чем недорогой iPhone 11 оказался не хуже (фото)

Базовый iPhone 11 остается актуальным спустя почти семь лет после релиза. В базовых задачах устройство по-прежнему демонстрирует плавную работу наравне с современными моделями.

Более очевидной разница между поколениями становится лишь в ресурсоемких сценариях, пишет PhoneArena.

Согласно тестам журналистов, процессор A13 Bionic сохранил достаточную производительность для стандартных нагрузок. Смартфон легко справляется с веб-серфингом, мессенджерами и социальными сетями. Отставание заметно при запуске тяжелых приложений и работе с операционной системой iOS 26.

Да, самая актуальная версия ПО поддерживается на iPhone 11, и это главный плюс для эксплуатации в 2026 году. Однако отрисовка нового интерфейса Liquid Glass требует больше ресурсов, чем прежние версии ОС. Аппарат может иногда нагреваться, видны задержки некоторых анимаций. Новый чип A19 в iPhone 17 превосходит предшественника в несколько раз в тестах мультиядерного быстродействия и более чем вдвое в пересчете на одно ядро. Закономерно, виден прирост и на практике.

Камера iPhone 11 до сих пор делает качественные фотографии при дневном освещении. А качество видеозаписи превышает показатели многих современных смартфонов среднего класса — поддерживается разрешение 4K с кадровой частотой 60 fps и оптической стабилизацией. В свою очередь iPhone 17 получил два фотосенсора по 48 Мп. Новая матрица захватывает больше деталей, делает качественные ночные кадры и поддерживает двукратный цифровой зум хорошего качества.

Экран стал главным визуальным отличием двух устройств. iPhone 11 оснащен 6,1-дюймовой LCD-матрицей на 60 Гц. iPhone 17 укомплектован 6,3-дюймовой OLED-панелью, где картинка выглядит куда плавнее и ярче. Частота обновления адаптивно меняется от 1 до 120 Гц благодаря технологии ProMotion. Пиковая яркость дисплея iPhone 17 достигает 3000 нит. Рамки вокруг экрана стали значительно тоньше, а на смену "челке" пришел компактный вырез Dynamic Island.

Аккумулятора iPhone 11 часто не хватает на весь день из-за возросших требований программного обеспечения, даже если поставить новую АКБ. Батарея iPhone 17 емкостью 3692 мАч работает как минимум на пару часов дольше. Также новинка поддерживает быструю зарядку MagSafe. А вот iPhone 11 заряжается через устаревший порт Lightning и не поддерживает стандарт магнитной зарядки.

Что в итоге? Несмотря на многолетний прогресс, смартфоны оказались более сопоставимы в реальных задачах, чем могло показаться исходя из результатов синтетических тестов. iPhone 11 близится к концу своего жизненного цикла, и iOS 26 ему дается не столь плавно, как более новым моделям. Тем не менее телефон сохраняет приличную функциональность и пользоваться им сегодня можно относительно без проблем.

