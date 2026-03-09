6-річний смартфон здивував у порівнянні з iPhone 17: у чому недорогий iPhone 11 виявився не гіршим (фото)

Базовий iPhone 11 залишається актуальним через майже сім років після релізу. У базових завданнях пристрій, як і раніше, демонструє плавну роботу нарівні з сучасними моделями.

Більш очевидною різниця між поколіннями стає лише в ресурсоємних сценаріях, пише PhoneArena.

Згідно з тестами журналістів, процесор A13 Bionic зберіг достатню продуктивність для стандартних навантажень. Смартфон легко справляється з веб-серфінгом, месенджерами і соціальними мережами. Відставання помітне під час запуску важких додатків і роботи з операційною системою iOS 26.

Так, найактуальніша версія ПЗ підтримується на iPhone 11, і це головний плюс для експлуатації в 2026 році. Однак відтворення нового інтерфейсу Liquid Glass вимагає більше ресурсів, ніж колишні версії ОС. Апарат може іноді нагріватися, видно затримки деяких анімацій. Новий чип A19 в iPhone 17 перевершує попередника в кілька разів у тестах мультиядерної швидкодії і більш ніж удвічі в перерахунку на одне ядро. Закономірно, видно приріст і на практиці.

Камера iPhone 11 досі робить якісні фотографії при денному освітленні. А якість відеозапису перевищує показники багатьох сучасних смартфонів середнього класу — підтримується роздільна здатність 4K з кадровою частотою 60 fps і оптичною стабілізацією. Зі свого боку iPhone 17 отримав два фотосенсори по 48 Мп. Нова матриця захоплює більше деталей, робить якісні нічні кадри і підтримує дворазовий цифровий зум хорошої якості.

iPhone 11 (ілюстративне фото) Фото: The Guardian

Екран став головною візуальною відмінністю двох пристроїв. iPhone 11 оснащений 6,1-дюймовою LCD-матрицею на 60 Гц. iPhone 17 укомплектований 6,3-дюймовою OLED-панеллю, де картинка має набагато плавніший і яскравіший вигляд. Частота оновлення адаптивно змінюється від 1 до 120 Гц завдяки технології ProMotion. Пікова яскравість дисплея iPhone 17 досягає 3000 ніт. Рамки навколо екрана стали значно тоншими, а на зміну "чубчику" прийшов компактний виріз Dynamic Island.

Акумулятора iPhone 11 часто не вистачає на весь день через збільшені вимоги програмного забезпечення, навіть якщо поставити нову АКБ. Батарея iPhone 17 ємністю 3692 мАг працює щонайменше на кілька годин довше. Також новинка підтримує швидку зарядку MagSafe. А ось iPhone 11 заряджається через застарілий порт Lightning і не підтримує стандарт магнітної зарядки.

Що в підсумку? Незважаючи на багаторічний прогрес, смартфони виявилися більш порівнянними в реальних завданнях, ніж могло здатися виходячи з результатів синтетичних тестів. iPhone 11 наближається до кінця свого життєвого циклу, і iOS 26 йому дається не настільки плавно, як новішим моделям. Проте телефон зберігає пристойну функціональність і користуватися ним сьогодні можна відносно без проблем.

