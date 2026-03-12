Поддержите нас UA
Эти смартфоны Android можно взломать за 45 секунд: в популярных чипах обнаружили ошибку

Смартфон Android
Смартфон | Фото: Pexels

Специалисты по безопасности обнаружили новую уязвимость, которая может позволить злоумышленникам получить быстрый доступ к смартфонам Android.

Уязвимость касается чипов MediaTek Dimensity и Helio на некоторых смартфонах Android. Систему безопасности этих телефонов можно взломать менее чем за минуту, утверждает главный технический директор криптовалютной компании Ledger Donjon Шарль Гильеме в X.

Группа специалистов Ledger Donjon исследовала уязвимость на CMF Phone 1, оснащенном чипсетом MediaTek Dimensity 7300. Им удалось нарушить безопасность смартфона в течение 45 секунд после его подключения к компьютеру.

"Это может повлиять на миллионы смартфонов Android, которые используют процессоры Trustonic TEE и MediaTek", — подчеркнул Гильеме.

Сообщается, что проблема, вероятно, связана со средой выполнения кода Trustonic TEE, которая используется чипсетами серий Dimensity и Helio от MediaTek для защиты конфиденциальных данных на телефонах.

Исследователи использовали эту уязвимость, чтобы получить доступ к PIN-коду смартфона и проникнуть в расшифрованное хранилище телефона. Им даже не пришлось включать телефон, чтобы получить конфиденциальные данные.

По словам Гильеме, узнав об уязвимости, MediaTek выпустила патч с исправлением для производителей устройств еще в январе. Пока неизвестно, решили ли производители смартфонов эту проблему на всех пораженных устройствах.

