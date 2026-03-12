Ці смартфони Android можна зламати за 45 секунд: в популярних чипах виявили помилку

Фахівці з безпеки виявили нову вразливість, яка може дозволити зловмисникам отримати швидкий доступ до смартфонів Android.

Вразливість стосується чипів MediaTek Dimensity та Helio на деяких смартфонах Android. Систему безпеки цих телефонів можна зламати менш ніж за хвилину, стверджує головний технічний директор криптовалютної компанії Ledger Donjon Шарль Гільєме в X.

Група фахівців Ledger Donjon дослідила вразливість на CMF Phone 1, оснащеному чипсетом MediaTek Dimensity 7300. Їм вдалося порушити безпеку смартфона протягом 45 секунд після його підключення до комп'ютера.

"Це може вплинути на мільйони смартфонів Android, які використовують процесори Trustonic TEE та MediaTek", — наголосив Гільєме.

Повідомляється, що проблема, ймовірно, пов'язана з середовищем виконання коду Trustonic TEE, яке використовується чипсетами серій Dimensity та Helio від MediaTek для захисту конфіденційних даних на телефонах.

Дослідники використали цю вразливість, щоб отримати доступ до PIN-коду смартфона та проникнути до розшифрованого сховища телефону. Їм навіть не довелося вмикати телефон, щоб отримати конфіденційні дані.

За словами Гільєме, дізнавшись про вразливість, MediaTek випустила патч з виправленням для виробників пристроїв ще в січні. Наразі невідомо, чи виробники смартфонів розв'язали цю проблему на всіх уражених пристроях.

