Лучший повербанк для ноутбука: назван мощный вариант от проверенного бренда (фото)

Выбор внешнего аккумулятора для зарядки ноутбуков требует внимания к показателям выходной мощности. Модель Ugreen Nexode PB722 емкостью 25000 мАч и с суммарной отдачей 200 Вт высокого оценивают эксперты и пользователи.

Фокус собрал технические характеристики и проанализировал результаты тестирования этого портативного аккумулятора при высоких нагрузках.

Особенности и спецификации

АКБ базируется на литий-полимерных (Li-pol) элементах питания общей емкостью 25000 мАч. Повербанк поддерживает актуальные протоколы быстрой зарядки: Power Delivery, Quick Charge 3.0 и Quick Charge 4.0+. Заявлена функция сквозной зарядки, позволяющая одновременно питать сам аккумулятор и подключенные к нему гаджеты. УМБ предназначен для зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов, роутеров и смарт-часов.

Корпус выполнен из серого пластика. Вес аккумулятора составляет 592 грамма, габариты — 131x54x50.8 мм. На фронтальной панели расположен информативный дисплей для контроля уровня заряда и текущих показателей потребления. Батарея оснащена комплексной системой безопасности: предусмотрена защита от избыточного напряжения на входе и выходе, короткого замыкания, перегрева и перезарядки. Полная зарядка самого повербанка от сети занимает 2,5 часа.

Заявлено, что повербанк Ugreen PB722 заряжает MacBook Pro 16" до 56% за 30 минут через протокол PD 3.1 Фото: UGREEN

Спецификации портов

В наличии три интерфейса: два порта USB Type-C и один USB Type-A.

Входные параметры (зарядка повербанка):

USB-C1: до 65 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A).

до 65 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A). USB-C2: до 65 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A).

Выходные параметры (зарядка гаджетов):

USB-C1: до 140 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A).

до 140 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A). USB-C2: до 100 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A).

до 100 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A). USB-A: до 22.5 Вт (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A).

Результаты тестов

Практические испытания показывают, что модель соответствует заявленным характеристикам. Повербанк стабильно держит нагрузку в 140 Вт через основной порт USB-C1. Этого показателя достаточно для быстрой зарядки большинства современных лэптопов, включая производительные модели.

При одновременном подключении нескольких гаджетов общая мощность в 200 Вт распределяется между портами без критических просадок напряжения. Встроенная защита корректно отрабатывает при пиковых нагрузках, предотвращая перегрев корпуса.

Главные особенности повербанка Ugreen PB722 25000 mAh 200W Фото: UGREEN

Обозреватели в целом хвалят УМБ и отмечает, что он без проблем заряжает ноутбук 100-ваттной зарядкой, дисплей удобен и безопасность процесса производитель обеспечил. Аккумулятор имеет емкость, допустимую для авиаперелетов. И тем не менее ее достаточно, чтобы существенно продлить время автономной работы ноутбука или обеспечить несколько полных циклов зарядки смартфона.

Цена Ugreen PB722 в Украине составляет 3999 грн.

