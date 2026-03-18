Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

Лучший повербанк для ноутбука: назван мощный вариант от проверенного бренда (фото)

Ugreen PB722 25000 mAh 200W лучший повербанк для ноутбука
Повербанк Ugreen PB722 25000 mAh 200W | Фото: ixbt.com

Выбор внешнего аккумулятора для зарядки ноутбуков требует внимания к показателям выходной мощности. Модель Ugreen Nexode PB722 емкостью 25000 мАч и с суммарной отдачей 200 Вт высокого оценивают эксперты и пользователи.

Фокус собрал технические характеристики и проанализировал результаты тестирования этого портативного аккумулятора при высоких нагрузках.

Особенности и спецификации

АКБ базируется на литий-полимерных (Li-pol) элементах питания общей емкостью 25000 мАч. Повербанк поддерживает актуальные протоколы быстрой зарядки: Power Delivery, Quick Charge 3.0 и Quick Charge 4.0+. Заявлена функция сквозной зарядки, позволяющая одновременно питать сам аккумулятор и подключенные к нему гаджеты. УМБ предназначен для зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов, роутеров и смарт-часов.

Корпус выполнен из серого пластика. Вес аккумулятора составляет 592 грамма, габариты — 131x54x50.8 мм. На фронтальной панели расположен информативный дисплей для контроля уровня заряда и текущих показателей потребления. Батарея оснащена комплексной системой безопасности: предусмотрена защита от избыточного напряжения на входе и выходе, короткого замыкания, перегрева и перезарядки. Полная зарядка самого повербанка от сети занимает 2,5 часа.

Відео дня
Повербанк Ugreen PB722 25000 mAh 200W зарядка макбука
Заявлено, что повербанк Ugreen PB722 заряжает MacBook Pro 16" до 56% за 30 минут через протокол PD 3.1
Фото: UGREEN

Спецификации портов

В наличии три интерфейса: два порта USB Type-C и один USB Type-A.

Входные параметры (зарядка повербанка):

  • USB-C1: до 65 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A).
  • USB-C2: до 65 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A).

Выходные параметры (зарядка гаджетов):

  • USB-C1: до 140 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A).
  • USB-C2: до 100 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A).
  • USB-A: до 22.5 Вт (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A).

Результаты тестов

Практические испытания показывают, что модель соответствует заявленным характеристикам. Повербанк стабильно держит нагрузку в 140 Вт через основной порт USB-C1. Этого показателя достаточно для быстрой зарядки большинства современных лэптопов, включая производительные модели.

При одновременном подключении нескольких гаджетов общая мощность в 200 Вт распределяется между портами без критических просадок напряжения. Встроенная защита корректно отрабатывает при пиковых нагрузках, предотвращая перегрев корпуса.

Главные особенности повербанка Ugreen PB722 25000 mAh 200W
Главные особенности повербанка Ugreen PB722 25000 mAh 200W
Фото: UGREEN

Обозреватели в целом хвалят УМБ и отмечает, что он без проблем заряжает ноутбук 100-ваттной зарядкой, дисплей удобен и безопасность процесса производитель обеспечил. Аккумулятор имеет емкость, допустимую для авиаперелетов. И тем не менее ее достаточно, чтобы существенно продлить время автономной работы ноутбука или обеспечить несколько полных циклов зарядки смартфона.

  • Цена Ugreen PB722 в Украине составляет 3999 грн.

