Найкращий повербанк для ноутбука: названо потужний варіант від перевіреного бренду (фото)

Вибір зовнішнього акумулятора для зарядки ноутбуків вимагає уваги до показників вихідної потужності. Модель Ugreen Nexode PB722 ємністю 25000 мАг і з сумарною віддачею 200 Вт високо оцінюють експерти і користувачі.

Фокус зібрав технічні характеристики і проаналізував результати тестування цього портативного акумулятора при високих навантаженнях.

Особливості та специфікації

АКБ базується на літій-полімерних (Li-pol) елементах живлення загальною ємністю 25000 мАг. Повербанк підтримує актуальні протоколи швидкої зарядки: Power Delivery, Quick Charge 3.0 і Quick Charge 4.0+. Заявлена функція наскрізної зарядки, що дає змогу одночасно живити сам акумулятор і підключені до нього гаджети. УМБ призначений для зарядки ноутбуків, планшетів, смартфонів, роутерів і смарт-годинників.

Корпус виконаний із сірого пластику. Вага акумулятора становить 592 грами, габарити — 131x54x50.8 мм. На фронтальній панелі розташований інформативний дисплей для контролю рівня заряду і поточних показників споживання. Батарея оснащена комплексною системою безпеки: передбачено захист від надлишкової напруги на вході і виході, короткого замикання, перегріву і перезарядки. Повна зарядка самого повербанка від мережі займає 2,5 години.

Відео дня

Заявлено, що повербанк Ugreen PB722 заряджає MacBook Pro 16" до 56% за 30 хвилин через протокол PD 3.1 Фото: UGREEN

Специфікації портів

У наявності три інтерфейси: два порти USB Type-C і один USB Type-A.

Вхідні параметри (зарядка повербанка):

USB-C1: до 65 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A).

до 65 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A). USB-C2: до 65 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A).

Вихідні параметри (зарядка гаджетів):

USB-C1: до 140 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A).

до 140 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A). USB-C2: до 100 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A).

до 100 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A). USB-A: до 22.5 Вт (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A).

Результати тестів

Практичні випробування показують, що модель відповідає заявленим характеристикам. Повербанк стабільно тримає навантаження в 140 Вт через основний порт USB-C1. Цього показника достатньо для швидкої зарядки більшості сучасних лептопів, включаючи продуктивні моделі.

У разі одночасного під'єднання декількох гаджетів загальна потужність у 200 Вт розподіляється між портами без критичних просідань напруги. Вбудований захист коректно відпрацьовує під час пікових навантажень, запобігаючи перегріванню корпусу.

Головні особливості повербанка Ugreen PB722 25000 mAh 200W

Оглядачі загалом хвалять УМБ і зазначають, що він без проблем заряджає ноутбук 100-ватною зарядкою, дисплей зручний і безпеку процесу виробник забезпечив. Акумулятор має ємність, допустиму для авіаперельотів. І тим не менше її достатньо, щоб істотно продовжити час автономної роботи ноутбука або забезпечити кілька повних циклів зарядки смартфона.

Ціна Ugreen PB722 в Україні становить 3999 грн.

