Найкращий повербанк для ноутбука: названо потужний варіант від перевіреного бренду (фото)
Вибір зовнішнього акумулятора для зарядки ноутбуків вимагає уваги до показників вихідної потужності. Модель Ugreen Nexode PB722 ємністю 25000 мАг і з сумарною віддачею 200 Вт високо оцінюють експерти і користувачі.
Фокус зібрав технічні характеристики і проаналізував результати тестування цього портативного акумулятора при високих навантаженнях.
Особливості та специфікації
АКБ базується на літій-полімерних (Li-pol) елементах живлення загальною ємністю 25000 мАг. Повербанк підтримує актуальні протоколи швидкої зарядки: Power Delivery, Quick Charge 3.0 і Quick Charge 4.0+. Заявлена функція наскрізної зарядки, що дає змогу одночасно живити сам акумулятор і підключені до нього гаджети. УМБ призначений для зарядки ноутбуків, планшетів, смартфонів, роутерів і смарт-годинників.
Корпус виконаний із сірого пластику. Вага акумулятора становить 592 грами, габарити — 131x54x50.8 мм. На фронтальній панелі розташований інформативний дисплей для контролю рівня заряду і поточних показників споживання. Батарея оснащена комплексною системою безпеки: передбачено захист від надлишкової напруги на вході і виході, короткого замикання, перегріву і перезарядки. Повна зарядка самого повербанка від мережі займає 2,5 години.
Специфікації портів
У наявності три інтерфейси: два порти USB Type-C і один USB Type-A.
Вхідні параметри (зарядка повербанка):
- USB-C1: до 65 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A).
- USB-C2: до 65 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A).
Вихідні параметри (зарядка гаджетів):
- USB-C1: до 140 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A).
- USB-C2: до 100 Вт (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A).
- USB-A: до 22.5 Вт (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A).
Результати тестів
Практичні випробування показують, що модель відповідає заявленим характеристикам. Повербанк стабільно тримає навантаження в 140 Вт через основний порт USB-C1. Цього показника достатньо для швидкої зарядки більшості сучасних лептопів, включаючи продуктивні моделі.
У разі одночасного під'єднання декількох гаджетів загальна потужність у 200 Вт розподіляється між портами без критичних просідань напруги. Вбудований захист коректно відпрацьовує під час пікових навантажень, запобігаючи перегріванню корпусу.
Оглядачі загалом хвалять УМБ і зазначають, що він без проблем заряджає ноутбук 100-ватною зарядкою, дисплей зручний і безпеку процесу виробник забезпечив. Акумулятор має ємність, допустиму для авіаперельотів. І тим не менше її достатньо, щоб істотно продовжити час автономної роботи ноутбука або забезпечити кілька повних циклів зарядки смартфона.
- Ціна Ugreen PB722 в Україні становить 3999 грн.
Раніше повідомлялося, що Anker випустила 300-ватний повербанк для ноутбука. Компанія Anker представила свій топовий портативний акумулятор нового покоління. Модель Prime Power Bank (26K, 300W) пропонує зручну сумісність з популярними стандартами швидкої зарядки.
