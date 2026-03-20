"Когда вы это исправите?" На смартфонах под управлением Android 16 обнаружили серьезную ошибку

Исследователи нашли ошибку в операционной системе Android 16, которая влияет почти на всех поставщиков услуг VPN.

На некоторых смартфонах под управлением Android 16 приложение VPN не подключается к Интернету после обновления, пока оно активно. Это может создать впечатление, что у пользователей неисправное приложение VPN, но на самом деле проблема вызвана ошибкой в Android, утверждает Proton VPN.

Сообщается, что Google уже семь месяцев знает об ошибке, которая ломает VPN-приложения. Эксперты призывают всех, кто знает о любой ошибке VPN на Android, сообщить об этом Google, чтобы ускорить исправление.

Опрос Поможет ли квантовое шифрование избавиться от хакеров навсегда? Опрос открыт до Да Нет Не уверен (-а) Голосувати

Как объясняют исследователи, ошибка повреждает сетевой стек Android на системном уровне после обновления VPN, заставляя пользователей обвинять своего VPN-провайдера. Перезапуск не помогает, поэтому единственным решением является полная перезагрузка устройства или переустановка VPN-приложения. Проблема, вероятно, коснулась не всех пользователей VPN на Android 16, однако пораженные устройства все еще не получили исправления.

Відео дня

"После 7 месяцев ожидания мы теперь публично спрашиваем: Google, когда вы это исправите?" — отметили в Proton VPN.

Напомним, исследователи по кибербезопасности зафиксировали новую волну атак на iPhone, связанную с вредоносным ПО Darksword.

Фокус также писал о популярных приложениях для смартфонов, которые тайно воруют данные и продают их рекламодателям.