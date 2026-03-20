"Когда вы это исправите?" На смартфонах под управлением Android 16 обнаружили серьезную ошибку
Исследователи нашли ошибку в операционной системе Android 16, которая влияет почти на всех поставщиков услуг VPN.
На некоторых смартфонах под управлением Android 16 приложение VPN не подключается к Интернету после обновления, пока оно активно. Это может создать впечатление, что у пользователей неисправное приложение VPN, но на самом деле проблема вызвана ошибкой в Android, утверждает Proton VPN.
Сообщается, что Google уже семь месяцев знает об ошибке, которая ломает VPN-приложения. Эксперты призывают всех, кто знает о любой ошибке VPN на Android, сообщить об этом Google, чтобы ускорить исправление.
Поможет ли квантовое шифрование избавиться от хакеров навсегда?
Как объясняют исследователи, ошибка повреждает сетевой стек Android на системном уровне после обновления VPN, заставляя пользователей обвинять своего VPN-провайдера. Перезапуск не помогает, поэтому единственным решением является полная перезагрузка устройства или переустановка VPN-приложения. Проблема, вероятно, коснулась не всех пользователей VPN на Android 16, однако пораженные устройства все еще не получили исправления.
"После 7 месяцев ожидания мы теперь публично спрашиваем: Google, когда вы это исправите?" — отметили в Proton VPN.
Напомним, исследователи по кибербезопасности зафиксировали новую волну атак на iPhone, связанную с вредоносным ПО Darksword.
Фокус также писал о популярных приложениях для смартфонов, которые тайно воруют данные и продают их рекламодателям.