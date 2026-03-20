"Коли ви це виправите?" на смартфонах під управлінням Android 16 виявили серйозну помилку

Дослідники знайшли помилку в операційній системі Android 16, яка впливає майже на всіх постачальників послуг VPN.

На деяких смартфонах під керуванням Android 16 застосунок VPN не підключається до Інтернету після оновлення, поки він активний. Це може створити враження, що у користувачів несправний застосунок VPN, але насправді проблема викликана помилкою в Android, стверджує Proton VPN.

Повідомляється, що Google вже сім місяців знає про помилку, яка ламає VPN-додатки. Експерти закликають всіх, хто знає про будь-яку помилку VPN на Android, повідомити про це Google, щоб пришвидшити виправлення.

Як пояснюють дослідники, помилка пошкоджує мережевий стек Android на системному рівні після оновлення VPN, змушуючи користувачів звинувачувати свого VPN-провайдера. Перезапуск не допомагає, тож єдиним рішенням є повне перезавантаження пристрою або перевстановлення VPN-програми. Проблема, ймовірно, торкнулася не всіх користувачів VPN на Android 16, однак уражені пристрої все ще не отримали виправлення.

"Після 7 місяців очікування ми тепер публічно запитуємо: Google, коли ви це виправите?" — зазначили у Proton VPN.

