Видаліть ці програми негайно: популярні застосунки для смартфонів таємно крадуть дані

Деякі програми для смартфонів працюють у фоновому режимі, збираючи дані користувачів та продаючи їх третім сторонам.

До популярних програм, які є особливо проблематичними, відносяться сервіси для моніторингу погоди, покупок, відстеження здоров’я, навігації та навіть застосунки для ліхтариків. Детальніше про це розповів портал Tech Advisor.

Програми, пов’язані зі здоров'ям

Застосунки для аналізу сну, підрахунку кроків або відстеження калорій часто запитують дозволи, які не мають нічого спільного з їхнім прямим призначенням. Окрім відстеження місцезнаходження, вони нерідко хочуть отримати доступ до мікрофона, фотографій або контактів користувача.

Як зазначають у виданні, постачальники таких програм нерідко продають агреговані профілі користувачів страховим компаніям, фармацевтичним фірмам або платформам роботодавців. Дозвіл на обмін даними нерідко включений у політику конфіденційності програми.

Навігаційні програми

Всі навігатори, включно з Google Картами, вимагають доступу до місцезнаходження, однак деякі з них також постійно зберігають повну історію переміщень користувача та аналізують її. Рекламодавці можуть купувати ці дані, щоб дізнатися, які супермаркети частіше відвідуються або як часто люди звертаються до певного лікаря.

Зважаючи на це, експерти радять регулярно видаляти історію місцезнаходжень, навіть коли йдеться про Google Карти. Більш безпечною альтернативою вважається застосунок з відкритим кодом OsmAnd , який працює навіть офлайн.

Застосунки для покупок

Торговельні гіганти, такі як Shein, вже давно підозрюються у вимаганні зайвих дозволів. Дані про місцезнаходження, пошукові запити та історію покупок дозволяють цим програмам пропонувати користувачам напрочуд точну рекламу.

Застосунки для погоди

Погодні програми часто грішать розміщенням рекламних трекерів. Окрім цілком логічного доступу до місцезнаходження, багато з них запитують доступ до контактів, фотографій або камери смартфона. Як і у вище описаних випадках, зібрані дані потім продаються рекламодавцям.

Застосунок ліхтарика

Кожен смартфон вже має вбудований ліхтарик, тож якщо у вас є сторонній застосунок ліхтарика, якнайшвидше видаліть його. Те саме стосується застосунків для інших функцій, які вбудовані у телефон за замовчуванням.

"Вам не потрібна стороння програма камери, якщо ви можете використовувати попередньо встановлену програму камери від виробника телефону", — наголосили у виданні.

