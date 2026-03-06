Ці програми швидко розряджають батарею смартфона: Google вводить нове попередження (фото)

Google Play Store тепер позначатиме програми, які надмірно розряджають акумулятор, щоб стимулювати розробників створювати більш енергоефективні застосунки.

Нова функція спрямована на програми, що використовують механізм часткового блокування Android, щоб процесор працював у фоновому режимі, коли в цьому немає явної потреби, розповіла Аліса Юань, старший інженер зі зв’язків із розробниками в Google.

На сторінках деяких застосунків у Play Store користувачі бачитимуть сповіщення: "Ця програма може використовувати більше заряду батареї, ніж очікувалося, через високу фонову активність".

Попередження про надмірне розрядження батареї Фото: Google

Повідомляється, що програми, які систематично перевищуватимуть встановлену межу, отримають попередження на свої сторінці в магазині та будуть виключені з рекомендацій.

"Порогом поганої поведінки" вважатиметься утримання невиключеного часткового блокування сну протягом щонайменше двох годин у середньому, коли екран вимкнено, у понад 5% сеансів користувача за останні 28 днів.

Відео дня

Опитування Чи вважаєте ви "Дію" та подібні продукти безпечними? Опитування відкрите до Так Ні Голосувати

"В рамках нашої постійної ініціативи щодо покращення часу роботи акумулятора в екосистемі Android ми проаналізували тисячі програм і те, як вони використовують часткові блокування після сну. Хоча блокування після сну іноді необхідні, ми часто бачимо, що програми утримують їх неефективно або без потреби, коли існують ефективніші рішення", — наголосила Аліса Юань.

Нагадаємо, Google та Back Market працюють над програмою, покликаною подовжити термін роботи застарілих ноутбуків.

Фокус також повідомляв, що Google додає функцію "Минулі чати" для користувачів Gemini, які не мають платної підписки.