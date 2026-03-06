Эти приложения быстро разряжают батарею смартфона: Google вводит новое предупреждение (фото)

Google Play Store теперь будет обозначать приложения, которые чрезмерно разряжают аккумулятор, чтобы стимулировать разработчиков создавать более энергоэффективные приложения.

Новая функция направлена на приложения, использующие механизм частичной блокировки Android, чтобы процессор работал в фоновом режиме, когда в этом нет явной необходимости, рассказала Алиса Юань, старший инженер по связям с разработчиками в Google.

На страницах некоторых приложений в Play Store пользователи будут видеть оповещения: "Это приложение может использовать больше заряда батареи, чем ожидалось, из-за высокой фоновой активности".

Предупреждение о чрезмерной разрядке батареи Фото: Google

Сообщается, что программы, которые систематически будут превышать установленный предел, получат предупреждение на свои странице в магазине и будут исключены из рекомендаций.

"Порогом плохого поведения" будет считаться удержание невыключенной частичной блокировки сна в течение не менее двух часов в среднем, когда экран выключен, в более 5% сеансов пользователя за последние 28 дней.

"В рамках нашей постоянной инициативы по улучшению времени работы аккумулятора в экосистеме Android мы проанализировали тысячи программ и то, как они используют частичные блокировки после сна. Хотя блокировки после сна иногда необходимы, мы часто видим, что программы удерживают их неэффективно или без надобности, когда существуют более эффективные решения", — отметила Алиса Юань.

