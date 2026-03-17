Удалите эти программы немедленно: популярные приложения для смартфонов тайно воруют данные

Некоторые приложения для смартфонов работают в фоновом режиме, собирая данные пользователей и продавая их третьим сторонам.

К популярным программам, которые являются особенно проблематичными, относятся сервисы для мониторинга погоды, покупок, отслеживания здоровья, навигации и даже приложения для фонариков. Подробнее об этом рассказал портал Tech Advisor.

Программы, связанные со здоровьем

Приложения для анализа сна, подсчета шагов или отслеживания калорий часто запрашивают разрешения, которые не имеют ничего общего с их прямым назначением. Помимо отслеживания местоположения, они нередко хотят получить доступ к микрофону, фотографиям или контактам пользователя.

Важно

Обязательно проверьте смартфон: 5 тревожных признаков, что ваше устройство контролируют хакеры

Как отмечают в издании, поставщики таких программ нередко продают агрегированные профили пользователей страховым компаниям, фармацевтическим фирмам или платформам работодателей. Разрешение на обмен данными нередко включено в политику конфиденциальности программы.

Навигационные программы

Все навигаторы, включая Google Карты, требуют доступа к местоположению, однако некоторые из них также постоянно хранят полную историю перемещений пользователя и анализируют ее. Рекламодатели могут покупать эти данные, чтобы узнать, какие супермаркеты чаще посещаются или как часто люди обращаются к определенному врачу.

Ввиду этого, эксперты советуют регулярно удалять историю местонахождений, даже когда речь идет о Google Карты. Более безопасной альтернативой считается приложение с открытым кодом OsmAnd, которое работает даже офлайн.

Приложения для покупок

Торговые гиганты, такие как Shein, уже давно подозреваются в вымогательстве лишних разрешений. Данные о местонахождении, поисковых запросах и истории покупок позволяют этим программам предлагать пользователям удивительно точную рекламу.

Приложения для погоды

Погодные приложения часто грешат размещением рекламных трекеров. Кроме вполне логичного доступа к местоположению, многие из них запрашивают доступ к контактам, фотографиям или камере смартфона. Как и в выше описанных случаях, собранные данные затем продаются рекламодателям.

Приложение фонарика

Каждый смартфон уже имеет встроенный фонарик, поэтому если у вас есть стороннее приложение фонарика, как можно быстрее удалите его. То же касается приложений для других функций, которые встроены в телефон по умолчанию.

"Вам не нужна посторонняя программа камеры, если вы можете использовать предустановленную программу камеры от производителя телефона", — отметили в издании.

