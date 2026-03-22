Недорогие беспроводные наушники с отличным звуком: топ-3 модели от надежных брендов (фото)

При выборе TWS-наушников пользователи ищут баланс между качеством звука, автономностью и ценой. Многие популярные бренды предлагают доступные решения, оснащенные активным шумоподавлением (ANC).

Фокус подготовил подборку из трех моделей беспроводных наушников в ценовой категории до 4000 гривен, сочетающих отличные характеристики и положительные отзывы пользователей.

Realme Buds Air 7 Pro

Модель оснащена гибридной акустической системой, объединяющей динамический и планарный излучатели. Это обеспечивает детальное воспроизведение музыки в широком частотном диапазоне (20-20000 Гц) с поддержкой Hi-Res Audio и кодеков AAC и LHDC. Наушники получили интеллектуальную систему активного шумоподавления, блокирующую до 53 дБ посторонних звуков, а также режим прозрачности. Для геймеров предусмотрен режим с задержкой звука всего 45 мс. Особенностью модели стала функция живого AI-перевода в реальном времени (Live Translator).

Realme Buds Air 7 Pro Фото: Realme

Автономность наушников достигает впечатляющих 48 часов с использованием зарядного кейса (без ANC). Встроенные датчики обеспечивают автопаузу при извлечении из уха, а функция Multipoint позволяет подключаться к двум устройствам одновременно. Корпус защищен от влаги по стандарту IP55, соединение осуществляется по протоколу Bluetooth 5.4. В отзывах покупатели хвалят стильный дизайн, качественный звук и богатую функциональность, отмечая лишь скромную комплектацию.

Цена Realme Buds Air 7 Pro в Украине: от 3799 грн.

Huawei FreeBuds 7i

Huawei FreeBuds 7i предлагают интеллектуальное подавление шума 4.0 (до 55 дБ в пиковых значениях) и поддержку пространственного аудио. Четкость передачи голоса во время звонков обеспечивают три микрофона и система костной проводимости. Наушники воспроизводят звук в диапазоне от 20 до 40000 Гц и поддерживают кодеки AAC, LDAC, SBC. Для оптимальной посадки в комплекте предусмотрены амбушюры четырех размеров, включая новые XS.

Цвета Huawei FreeBuds 7i Фото: Huawei

Время автономной работы составляет до 8 часов без шумоподавления и до 35 часов с подзарядкой от кейса. Устройство защищено от влаги по стандарту IP54, поддерживает одновременную работу с двумя гаджетами (Multipoint) и совместимо с Android и iOS. Пользователи высоко оценивают эргономику, автономность и работу ANC, однако некоторые отмечают недостаток басов при стандартных настройках и необходимость использования эквалайзера.

Цена Huawei FreeBuds 7i в Украине: 3699 грн.

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro

Redmi Buds 6 Pro оснащены двойными драйверами (6,7 мм пьезоэлектрический и 11 мм динамический с титановой диафрагмой), обеспечивающими глубокое звучание и поддержку Hi-Res Audio Wireless с кодеком LDAC. Активное шумоподавление снижает окружающий шум на 55 дБ, а технология пространственного аудио отслеживает движения головы, создавая эффект объемного звучания. Качество звонков даже при сильном ветре гарантируют 3 умных шумоподавляющих микрофона.

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro Фото: Xiaomi

Наушники работают до 9,5 часов на одном заряде и до 36 часов с учетом зарядного кейса. Доступна быстрая 5-минутная зарядка, дающая 2 часа воспроизведения. Как и предыдущие модели, Redmi Buds 6 Pro поддерживают подключение к двум устройствам, имеют защиту IP54 и подключаются через Bluetooth 5.3. Дополнительно предусмотрена функция поиска с помощью звукового сигнала. Владельцы хвалят наушники за идеальное соотношение цены и качества, отличный звук и эффективный "шумодав".

Цена Xiaomi Redmi Buds 6 Pro Украине составляет 3099 грн.

