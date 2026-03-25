OpenAI закрывает приложение Sora: что случилось с некогда популярным видеогенератором

Компания OpenAI объявила о скором удалении Sora. Сервис для генерации коротких видеороликов по текстовому описанию прекратит свою работу, а вместе с ним аннулируется и масштабная сделка с корпорацией Disney.

Разработчики поблагодарили пользователей за созданный контент и пообещали в ближайшие дни выпустить инструкцию по сохранению уже сгенерированных видеороликов, пишет Gadgets360.

Курс на AGI и робототехнику

Представители OpenAI подчеркивают, что ликвидируется исключительно мобильное приложение, веб-сервис и публичный API, но не сама базовая модель генерации. В комментарии для издания Decrypt компания заявила, что вычислительные мощности сейчас нужнее для создания сильного искусственного интеллекта (AGI) и автономных ИИ-агентов.

Освободившиеся ресурсы будут перенаправлены на исследования в области "симуляции физического мира" для развития робототехники. При этом сообщается, что в будущем возможности генерации видео от Sora могут быть напрямую интегрированы в главный продукт компании — ChatGPT.

Финансовые трудности и срыв сделки с Disney

Несмотря на красивые формулировки об AGI, эксперты отрасли видят в закрытии проекта и финансовые причины. Поддержание отдельного приложения в полурабочем состоянии с freemium-моделью монетизации оказалось слишком затратным. У OpenAI, по данным инсайдеров, наблюдается дефицит серверных мощностей на фоне провала амбициозного проекта собственных дата-центров (StarGate).

Интерес к генерации ИИ-видео со стороны масс оказался переоценен. Вдобавок закрытие Sora ставит крест на мега-контракте с Disney, заключенном в декабре 2025 года. Сделка предполагала инвестиции в размере 1 миллиарда долларов и предоставляла OpenAI права на использование более 200 персонажей студии. Сообщается, что фактической передачи средств между компаниями так и не произошло.

Столкнувшись с острой нехваткой капитала, OpenAI меняет вектор развития. Компания отказывается от развлекательных генераторов в пользу прагматичных решений для бизнеса. Недавние контракты с Пентагоном и крупными корпорациями на инструменты аналитики и работы с кодом подтверждают эту тенденцию. В рамках антикризисного плана OpenAI также готовит к релизу новую, более совершенную модель под кодовым названием Spud.

