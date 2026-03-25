OpenAI закриває додаток Sora: що сталося з колись популярним відеогенератором

Компанія OpenAI оголосила про швидке видалення Sora. Сервіс для генерації коротких відеороликів за текстовим описом припинить свою роботу, а разом із ним анулюється і масштабна угода з корпорацією Disney.

Розробники подякували користувачам за створений контент і пообіцяли найближчими днями випустити інструкцію зі збереження вже згенерованих відеороликів, пише Gadgets360.

Курс на AGI та робототехніку

Представники OpenAI підкреслюють, що ліквідують виключно мобільний застосунок, веб-сервіс і публічний API, але не саму базову модель генерації. У коментарі для видання Decrypt компанія заявила, що обчислювальні потужності зараз потрібніші для створення сильного штучного інтелекту (AGI) та автономних ШІ-агентів.

Вивільнені ресурси будуть перенаправлені на дослідження в галузі "симуляції фізичного світу" для розвитку робототехніки. При цьому повідомляється, що в майбутньому можливості генерації відео від Sora можуть бути безпосередньо інтегровані в головний продукт компанії — ChatGPT.

Відео дня

Фінансові труднощі та зрив угоди з Disney

Незважаючи на красиві формулювання про AGI, експерти галузі вбачають у закритті проєкту і фінансові причини. Підтримка окремого застосунку в напівробочому стані з freemium-моделлю монетизації виявилася занадто витратною. У OpenAI, за даними інсайдерів, спостерігається дефіцит серверних потужностей на тлі провалу амбітного проєкту власних дата-центрів (StarGate).

Інтерес до генерації ШІ-відео з боку мас виявився переоціненим. До того ж закриття Sora ставить хрест на мега-контракті з Disney, укладеному в грудні 2025 року. Угода передбачала інвестиції в розмірі 1 мільярда доларів і надавала OpenAI права на використання понад 200 персонажів студії. Повідомляють, що фактичної передачі коштів між компаніями так і не відбулося.

Зіткнувшись із гострою нестачею капіталу, OpenAI змінює вектор розвитку. Компанія відмовляється від розважальних генераторів на користь прагматичних рішень для бізнесу. Нещодавні контракти з Пентагоном і великими корпораціями на інструменти аналітики та роботи з кодом підтверджують цю тенденцію. У рамках антикризового плану OpenAI також готує до релізу нову, досконалішу модель під кодовою назвою Spud.

