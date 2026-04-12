Лучший телефон Motorola среднего класса уже близко: что известно про Edge 70 Pro (фото)
В сети появились рендеры и подробные характеристики готовящегося к выходу смартфона Motorola Edge 70 Pro. Аппарат получит пять вариантов оформления и аккумулятор емкостью 6500 мАч.
Предыдущие модели серии стали весьма популярными благодаря отличному соотношению цены и качества. Детали о дизайне, спецификациях и предполагаемой стоимости будущей новинки сообщает PhoneArena.
Смартфон выйдет в пяти расцветках с разными текстурами задней панели. Опубликованы изображения трех версий: темно-серой Pantone Titan с отделкой под нейлоновую ткань, модели с текстурой дерева и темно-бордовой Pantone Zinfandel с покрытием под шлифованный металл. Вторая утечка от инсайдера подтвердила существование зеленой модели с сатиновым покрытием и пятого варианта с текстурой под мрамор.
Ожидается, что Motorola Edge 70 Pro оснастят 6,7-дюймовым экраном P-OLED. Матрица изогнута со всех четырех сторон и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Емкость батареи составит 6500 мАч, что на 500 мАч превышает показатель модели предыдущего поколения. Поддерживается проводная зарядка мощностью 90 Вт.
Тыльный блок камер включает в себя три сенсора: 50 Мп, 10 Мп и 50 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 50 Мп. Смартфон работает под управлением ОС Android 16. Корпус защищен от воды и пыли согласно спецификациям IP68 и IP69, а также сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H.
Цены и дата выхода
Официальные сроки презентации пока не раскрываются. Журналисты предполагают, что розничная стоимость смартфона в Европе составит от 700 до 800 евро за конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Устройство подорожает по сравнению с прошлогодним Edge 60 Pro. На рынке США модель, вероятнее всего, появится под измененным названием Motorola Edge (2026) с розничной ценой около 600 долларов.
