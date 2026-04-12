Лучший телефон Motorola среднего класса уже близко: что известно про Edge 70 Pro (фото)

В сети появились рендеры и подробные характеристики готовящегося к выходу смартфона Motorola Edge 70 Pro. Аппарат получит пять вариантов оформления и аккумулятор емкостью 6500 мАч.

Предыдущие модели серии стали весьма популярными благодаря отличному соотношению цены и качества. Детали о дизайне, спецификациях и предполагаемой стоимости будущей новинки сообщает PhoneArena.

Смартфон выйдет в пяти расцветках с разными текстурами задней панели. Опубликованы изображения трех версий: темно-серой Pantone Titan с отделкой под нейлоновую ткань, модели с текстурой дерева и темно-бордовой Pantone Zinfandel с покрытием под шлифованный металл. Вторая утечка от инсайдера подтвердила существование зеленой модели с сатиновым покрытием и пятого варианта с текстурой под мрамор.

Ожидается, что Motorola Edge 70 Pro оснастят 6,7-дюймовым экраном P-OLED. Матрица изогнута со всех четырех сторон и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Емкость батареи составит 6500 мАч, что на 500 мАч превышает показатель модели предыдущего поколения. Поддерживается проводная зарядка мощностью 90 Вт.

Основные расцветки Motorola Edge 70 Pro Фото: ytechb.com

Тыльный блок камер включает в себя три сенсора: 50 Мп, 10 Мп и 50 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 50 Мп. Смартфон работает под управлением ОС Android 16. Корпус защищен от воды и пыли согласно спецификациям IP68 и IP69, а также сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H.

Цены и дата выхода

Официальные сроки презентации пока не раскрываются. Журналисты предполагают, что розничная стоимость смартфона в Европе составит от 700 до 800 евро за конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Устройство подорожает по сравнению с прошлогодним Edge 60 Pro. На рынке США модель, вероятнее всего, появится под измененным названием Motorola Edge (2026) с розничной ценой около 600 долларов.

Ранее эксперт назвал достойного конкурента Samsung Galaxy S26 Ultra. Компания Motorola анонсировала новый смартфон Moto G Stylus 2026, который получил ряд существенный улучшений по сравнению со своим предшественником.

Также Фокус сообщал про бюджетный смартфон, которым довольны владельцы. В сегменте недорогих телефонов высокую оценку заслужила модель Motorola Moto G86. Это сбалансированный аппарат, в котором нет ничего лишнего и главные аспекты исполнены отлично.