Найкращий телефон Motorola середнього класу вже близько: що відомо про Edge 70 Pro (фото)

У мережі з'явилися рендери і докладні характеристики смартфона Motorola Edge 70 Pro, що готується до виходу. Апарат отримає п'ять варіантів оформлення і акумулятор ємністю 6500 мАг.

Попередні моделі серії стали вельми популярними завдяки відмінному співвідношенню ціни та якості. Деталі про дизайн, специфікації та передбачувану вартість майбутньої новинки повідомляє PhoneArena.

Смартфон вийде в п'яти кольорах з різними текстурами задньої панелі. Опубліковані зображення трьох версій: темно-сірої Pantone Titan з обробкою під нейлонову тканину, моделі з текстурою дерева і темно-бордової Pantone Zinfandel з покриттям під шліфований метал. Другий витік від інсайдера підтвердив існування зеленої моделі з сатиновим покриттям і п'ятого варіанта з текстурою під мармур.

Очікується, що Motorola Edge 70 Pro оснастять 6,7-дюймовим екраном P-OLED. Матриця вигнута з усіх чотирьох сторін і підтримує частоту оновлення 120 Гц. Ємність батареї складе 6500 мАг, що на 500 мАг перевищує показник моделі попереднього покоління. Підтримується дротова зарядка потужністю 90 Вт.

Відео дня

Основні забарвлення Motorola Edge 70 Pro Фото: ytechb.com

Тильний блок камер містить три сенсори: 50 Мп, 10 Мп і 50 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери складе 50 Мп. Смартфон працює під управлінням ОС Android 16. Корпус захищений від води і пилу згідно зі специфікаціями IP68 і IP69, а також сертифікований за стандартом MIL-STD-810H.

Ціни та дата виходу

Офіційні терміни презентації поки не розкриваються. Журналісти припускають, що роздрібна вартість смартфона в Європі становитиме від 700 до 800 євро за конфігурацію з 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Пристрій подорожчає порівняно з торішнім Edge 60 Pro. На ринку США модель, найімовірніше, з'явиться під зміненою назвою Motorola Edge (2026) з роздрібною ціною близько 600 доларів.

Раніше експерт назвав гідного конкурента Samsung Galaxy S26 Ultra. Компанія Motorola анонсувала новий смартфон Moto G Stylus 2026, який отримав низку суттєвих поліпшень порівняно зі своїм попередником.

Також Фокус повідомляв про бюджетний смартфон, яким задоволені власники. У сегменті недорогих телефонів високу оцінку заслужила модель Motorola Moto G86. Це збалансований апарат, в якому немає нічого зайвого і головні аспекти виконані відмінно.