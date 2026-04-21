Разблокировка по лицу небезопасна на Android-смартфонах: эксперт назвал главный изъян функции

Британская потребительская организация Which предупреждает об уязвимости функции разблокировки по лицу на большинстве Android-телефонов. Специалисты подтвердили, что многие модели до сих легко разблокировать с помощью обычной фотографии.

Эта брешь в безопасности позволяет злоумышленникам получить доступ к личным сообщениям, электронной почте и приложениям гораздо легче, чем на iPhone. Подробности исследования и список уязвимых брендов сообщает Which.

Масштаб проблемы и статистика

Начиная с октября 2022 года лаборатория Which протестировала 208 смартфонов. В 64% случаев (133 устройства) систему биометрической аутентификации удалось обойти с помощью распечатанной 2D-фотографии. Ситуация усугубилась в 2024 году, когда доля уязвимых аппаратов достигла 72%, что на 35% больше показателя 2023 года. В 2025 году наметилось небольшое улучшение (доля провалов снизилась до 63%), однако большинство новых устройств на рынке все еще не соответствуют высоким стандартам безопасности.

Відео дня

Среди брендов, чьи смартфоны провалили тесты, числятся: Asus, Fairphone, Honor, HMD, Motorola, Nokia, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Samsung, Vivo и Xiaomi.

Причины уязвимости

Большинство Android-устройств (особенно в бюджетном и среднем ценовых сегментах) используют стандартную систему 2D-распознавания. Камера делает плоский снимок лица без карты глубины, поэтому алгоритмы часто не могут отличить живого человека от фотографии.

Исключениями на рынке Android-устройств стали новые модели Samsung Galaxy S26, которые успешно прошли последние тесты Which, а также аппараты Google Pixel 8, 9 и 10. Последние используют 2D-систему с продвинутым машинным обучением, соответствующую высшему стандарту безопасности (Class 3), что позволяет применять ее для банковских операций. Надежной остается и технология Apple Face ID, а также аналогичные 3D-системы во флагманах Honor. Они создают объемную карту лица.

Face ID на iPhone всегда был безопаснее Android-аналогов за счет 3D-сканирования. Именно поэтому фронтальный вырез у iPhone крупнее и содержит больше датчиков Фото: cnet.com

Эксперты отмечают, что многие производители не предупреждают пользователей о рисках должным образом. Компании Xiaomi и Samsung снабжают свои устройства четкими предупреждениями на этапе настройки. В то же время бренды Motorola, OnePlus и Nothing часто игнорируют это правило или прячут информацию в объемных пользовательских соглашениях.

Даже если банковские приложения блокируют доступ по 2D-сканеру лица и требуют отпечаток пальца, злоумышленники могут использовать разблокировку по фото. Получив доступ к рабочему столу, преступники могут читать переписки в мессенджерах, отправлять письма для сброса паролей от сторонних сервисов, просматривать галерею с личными документами и изучать историю покупок в Google Wallet.

Как защитить смартфон

Специалисты Which рекомендуют отказаться от использования 2D-сканеров лица в пользу более надежных методов аутентификации.

Используйте PIN-код и отпечаток пальца. Длинный пароль в сочетании с биометрией пальца обеспечивают самый высокий уровень защиты.

Установите PIN-код на SIM-карту. Это не позволит преступникам переставить карточку в другой телефон и получить коды подтверждения от банка.

Блокируйте отдельные приложения. Используйте функцию App Lock, чтобы защитить мессенджеры, почту и галерею дополнительным паролем или отпечатком пальца.

