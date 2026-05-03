Дед ChatGPT и отец Google: первый в мире поисковик в сети прекратил работу (фото)

Компания InterActiveCorp (IAC), которая владела легендарным поисковым в сети Ask Jeeves, сообщила о завершении работы этой программы. Специалисты и юзеры убеждены, что за более чем 25 лет работы этот сетевой "всезнайка" стал прологом к появлению Google и ИИ.

В пятницу сайт компании опубликовал заявление от владельца, в котором подтвердили, что некогда популярная поисковая система закрылась после 25 лет работы. Об этом говорится в тексте компании.

"Каждый крупный поиск рано или поздно завершается. По мере того как IAC сосредотачивается на ключевых направлениях, мы решили прекратить поисковый бизнес, в который входит Ask.com. После 25 лет ответов на вопросы пользователей Ask.com официально закрылся 1 мая 2026 года", — заявили в компании.

В заявлении также отметили, что бесконечно благодарны талантливым инженерам, дизайнерам и командам, которые развивали и поддерживали Ask в течение десятилетий. Особую благодарность выразили всем тем миллионам пользователей, которые "обращались к нам в стремительно меняющемся мире, поэтому спасибо за любознательность, преданность и доверие".

Поисковик официально прекратил работу 1 мая

Издание Metro указывает, что Ask Jeeves был одним из первых поисковиков, достигших массовой популярности. Его концепция базировалась на образе умного и осведомленного английского дворецкого Реджинальда Дживса, созданного писателем П. Г. Вудгаузом.

Создатели инструмента Гаррет Грунер и Дэвид Вортен использовали этого персонажа и предложили пользователям задавать ему вопросы. Первую версию Ask Jeeves в 1996 году в городе Беркли (Калифорния, США), а сначала сервис просил пользователей вводить полные вопросы на обычном языке.

Стартовая страница поисковика Ask Jeeves

"Ответы подавались так, будто их дает человек — формат, очень похожий на тот, который сегодня используют ChatGPT и другие генеративные ИИ. После запуска поисковик быстро обрел популярность: уже через два года он обрабатывал более миллиона запросов ежедневно. Это позволило ему стать прямым конкурентом Google и одним из самых посещаемых сайтов в конце 1990-х — начале 2000-х", — пишут журналисты.

С развитием сети в 2000-х его популярность начала спадать, и в 2006 году сервис переименовали в Ask.com. Это было попыткой модернизироваться и конкурировать с другими поисковыми системами, в частности Yahoo, Google и Microsoft.

"В 2010 году Ask.com переориентировался на формат "вопрос-ответ", но столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны таких платформ, как Quora, и новых поисковых технологий. После пика в конце 1990-х сервис так и не смог вернуть прежние позиции, хотя многие миллениалы до сих пор вспоминают его как основной поисковик до доминирования Google. Теперь его исчезновение ставит его в один ряд с другими ранними интернет-брендами, которые со временем потеряли актуальность и исчезли. Среди них — Microsoft Clippy, Hotmail и Grooveshark", — заключают медийщики.

