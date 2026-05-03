Дід ChatGPT і батько Google: перший у світі пошуковик у мережі припинив роботу (фото)

Компанія InterActiveCorp (IAC), яка володіла легендарним пошуковим у мережі Ask Jeeves, повідомила про завершення роботи цієї програми. Фахівці та юзери переконані, що за понад 25 років роботи цей мережевий "всезнайка" став прологом до появи Google та ШІ.

У п’ятницю сайт компанії опублікував заяву від власника, в якій підтвердили, що колись популярна пошукова система закрилася після 25 років роботи. Про це йдеться в тексті компанії.

"Кожен великий пошук рано чи пізно завершується. У міру того як IAC зосереджується на ключових напрямках, ми вирішили припинити пошуковий бізнес, до якого входить Ask.com. Після 25 років відповідей на запитання користувачів Ask.com офіційно закрився 1 травня 2026 року", — заявили в компанії.

У заяві також зазначили, що безмежно вдячні талановитим інженерам, дизайнерам і командам, які розвивали та підтримували Ask протягом десятиліть. Особливу подяку висловили всім тим мільйонам користувачів, які "зверталися до нас у світі, що стрімко змінюється, тож дякуємо за допитливість, відданість і довіру".

Пошуковик офіційно припинив роботу 1 травня

Видання Metro вказує, що Ask Jeeves був одним із перших пошуковиків, що досягли масової популярності. Його концепція базувалася на образі розумного й обізнаного англійського дворецького Реджинальда Дживса, створеного письменником П. Г. Вудгаузом.

Творці інструменту Ґаррет Грунер і Девід Вортен використали цього персонажа та запропонували користувачам ставити йому запитання. Першу версію Ask Jeeves у 1996 році в місті Берклі (Каліфорнія, США), а спочатку сервіс просив користувачів вводити повні запитання звичайною мовою.

"Відповіді подавалися так, ніби їх дає людина — формат, дуже схожий на той, який сьогодні використовують ChatGPT та інші генеративні ШІ. Після запуску пошуковик швидко здобув популярність: уже за два роки він обробляв понад мільйон запитів щодня. Це дозволило йому стати прямим конкурентом Google і одним із найвідвідуваніших сайтів наприкінці 1990-х — на початку 2000-х", — пишуть журналісти.

З розвитком мережі в 2000-х його популярність почала спадати, і в 2006 році сервіс перейменували на Ask.com. Це було спробою модернізуватися й конкурувати з іншими пошуковими системами, зокрема Yahoo, Google і Microsoft.

"У 2010 році Ask.com переорієнтувався на формат "питання–відповідь", але зіткнувся з жорсткою конкуренцією з боку таких платформ, як Quora, та нових пошукових технологій. Після піку наприкінці 1990-х сервіс так і не зміг повернути колишні позиції, хоча багато міленіалів досі згадують його як основний пошуковик до домінування Google. Тепер його зникнення ставить його в один ряд з іншими ранніми інтернет-брендами, які з часом втратили актуальність і зникли. Серед них — Microsoft Clippy, Hotmail і Grooveshark", — підсумовують медійники.

