Надежная и недорогая зарядная станция: лучшая модель до 10 000 грн подешевела в Украине (фото)

Выбор портативной зарядной станции может стать непростой задачей из-за обилия предложений на рынке. Если требуется вариант для поддержания работы интернета, освещения и зарядки гаджетов при отключениях света, стоит обратить внимание на Allpowers R600.

Стоимость этой станции в Украине снизилась за последние месяцы — несмотря на мощность в 600 Вт, ее цена теперь находится на уровне 300-ваттных решений. Таким образом, по соотношению цены и возможностей Allpowers R600 — одно из лучших предложений на рынке. Фокус собрал ключевые характеристики устройства, выводы обозревателя The Gadgeteer и отзывы потребителей.

Оснащение и разъемы

Allpowers R600 выполнена в прочном пластиковом корпусе немаркого защитного цвета со складной ручкой для удобной переноски. Устройство весит 5,6 кг.

На передней панели расположены все необходимые порты:

Две розетки переменного тока (AC) на 220V (закрыты резиновыми заглушками).

Два порта USB-A мощностью по 18 Вт.

Два порта USB-C мощностью по 100 Вт (PD).

Автомобильный разъем 12V и два выхода DC.

На верхней панели предусмотрена площадка для беспроводной зарядки смартфонов (мощностью до 15 Вт). Однако эксперт отмечает, что из-за выступающего блока камер современные модели iPhone могут не заряжаться. Также на корпусе есть встроенный фонарик.

Allpowers R600 Фото: rozetka.com.ua

Аккумулятор и скорость зарядки

Станция оснащена современным и безопасным аккумулятором типа LiFePO4 (литий-железо-фосфатным) емкостью 299 Вт·ч. Номинальная выходная мощность составляет 600 Вт (в пике — до 1200 Вт). По заявлению производителя, батарея выдерживает 3500 циклов заряда-разряда до падения емкости до 80%, что гарантирует около 10 лет ежедневного использования.

Заряжать R600 можно тремя способами: от домашней розетки, от автомобильного прикуривателя или от солнечных панелей. От обычной сети устройство заряжается полностью всего за один час. При этом активируется встроенный вентилятор, шум от которого заметен, но не вызывает дискомфорта.

Практическое использование и выводы

Емкости 299 Вт·ч вполне достаточно для базовых потребностей. Математика проста: устройство, потребляющее 100 Вт, проработает от станции около 3 часов. По словам тестировщика, зарядка смартфона iPhone 12 Pro Max с 15% до 100% через порт USB-C (100 Вт) занимает менее часа. Для крупных электроприборов станция не подойдет, но она отлично справляется с поддержанием связи и освещением.

Управлять устройством можно через приложение по Bluetooth (радиус действия около 10 метров). Приложение позволяет включать/выключать порты, активировать ECO-режим и устанавливать таймер работы. Важный нюанс, который выделил эксперт: устройства начинают заряжаться только в том случае, если вы сначала включите саму станцию, а затем подключите кабель (последовательность "сначала А, потом Б").

Зарядная станция Allpowers R600 Фото: Скриншот

Плюсы:

Быстрая зарядка от сети (около 1 часа).

Наличие мощных портов для быстрой зарядки гаджетов.

Поддержка зарядки от солнечных панелей.

Встроенный фонарик.

Минусы:

Специфический порядок подключения устройств (сначала включение станции, потом подключение кабеля).

USB-порты не защищены заглушками, в отличие от розеток.

Отзывы покупателей в Украине

Украинские пользователи в целом очень довольны покупкой Allpowers R600, подчеркивая ее компактность, тихую работу и быструю скорость зарядки (от 0 до 100% за 1-1,5 часа).

Для интернета: При одновременном питании роутера (12V) и терминала оптоволокна (12V) станция способна проработать от 42 до 44 часов.

Для работы и учебы: Мощный игровой ноутбук работает от батареи до 4 часов, а связка из обычного ПК и монитора — около 6 часов.

Бытовые приборы: Один из покупателей отметил, что станция смогла запитать фен на первой скорости обдува и поддерживает работу двухконтурного газового котла в течение 3 часов.

Некоторые владельцы сталкивались с ошибкой на дисплее (код E209 или E2). Чаще всего она возникает из-за нестабильного напряжения в электросети при включении света, из-за чего датчики станции могут временно прерывать зарядку. Также встречаются единичные жалобы на проблемы с подключением по Bluetooth.

Цена в Украине:

Allpowers R600 — от 8590 до 12 999 грн.

