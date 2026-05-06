Надійна і недорога зарядна станція: найкраща модель до 10 000 грн подешевшала в Україні (фото)

Вибір портативної зарядної станції може стати непростим завданням через велику кількість пропозицій на ринку. Якщо потрібен варіант для підтримання роботи інтернету, освітлення та заряджання гаджетів під час вимкнення світла, варто звернути увагу на Allpowers R600.

Вартість цієї станції в Україні знизилася за останні місяці — незважаючи на потужність у 600 Вт, її ціна тепер знаходиться на рівні 300-ватних рішень. Таким чином, за співвідношенням ціни і можливостей Allpowers R600 — одна з найкращих пропозицій на ринку. Фокус зібрав ключові характеристики пристрою, висновки оглядача The Gadgeteer та відгуки споживачів.

Оснащення та роз'єми

Allpowers R600 виконана в міцному пластиковому корпусі немаркого захисного кольору зі складною ручкою для зручного перенесення. Пристрій важить 5,6 кг.

На передній панелі розташовані всі необхідні порти:

Дві розетки змінного струму (AC) на 220V (закриті гумовими заглушками).

Два порти USB-A потужністю по 18 Вт.

Два порти USB-C потужністю по 100 Вт (PD).

Автомобільний роз'єм 12V і два виходи DC.

На верхній панелі передбачено майданчик для бездротової зарядки смартфонів (потужністю до 15 Вт). Однак експерт зазначає, що через виступаючий блок камер сучасні моделі iPhone можуть не заряджатися. Також на корпусі є вбудований ліхтарик.

Allpowers R600 Фото: rozetka.com.ua

Акумулятор і швидкість заряджання

Станція оснащена сучасним і безпечним акумулятором типу LiFePO4 (літій-залізо-фосфатним) ємністю 299 Вт-год. Номінальна вихідна потужність становить 600 Вт (у піку — до 1200 Вт). За заявою виробника, батарея витримує 3500 циклів заряду-розряду до падіння ємності до 80%, що гарантує близько 10 років щоденного використання.

Заряджати R600 можна трьома способами: від домашньої розетки, від автомобільного прикурювача або від сонячних панелей. Від звичайної мережі пристрій заряджається повністю всього за одну годину. При цьому активується вбудований вентилятор, шум від якого помітний, але не викликає дискомфорту.

Практичне використання та висновки

Ємності 299 Вт-год цілком достатньо для базових потреб. Математика проста: пристрій, що споживає 100 Вт, пропрацює від станції близько 3 годин. За словами тестувальника, зарядка смартфона iPhone 12 Pro Max з 15% до 100% через порт USB-C (100 Вт) займає менше години. Для великих електроприладів станція не підійде, але вона чудово справляється з підтримкою зв'язку та освітленням.

Керувати пристроєм можна через застосунок через Bluetooth (радіус дії близько 10 метрів). Застосунок дає змогу вмикати/вимикати порти, активувати ECO-режим і встановлювати таймер роботи. Важливий нюанс, який виділив експерт: пристрої починають заряджатися тільки в тому разі, якщо ви спочатку ввімкнете саму станцію, а потім під'єднаєте кабель (послідовність "спочатку А, потім Б").

Зарядна станція Allpowers R600 Фото: Скриншот

Плюси:

Швидка зарядка від мережі (близько 1 години).

Наявність потужних портів для швидкої зарядки гаджетів.

Підтримка зарядки від сонячних панелей.

Вбудований ліхтарик.

Мінуси:

Специфічний порядок підключення пристроїв (спочатку ввімкнення станції, потім підключення кабелю).

USB-порти не захищені заглушками, на відміну від розеток.

Відгуки покупців в Україні

Українські користувачі загалом дуже задоволені покупкою Allpowers R600, наголошуючи на її компактності, тихій роботі та швидкій швидкості зарядки (від 0 до 100% за 1-1,5 години).

Для інтернету: При одночасному живленні роутера (12V) і терміналу оптоволокна (12V) станція здатна пропрацювати від 42 до 44 годин.

Для роботи і навчання: Потужний ігровий ноутбук працює від батареї до 4 годин, а зв'язка зі звичайного ПК і монітора — близько 6 годин.

Побутові прилади: Один із покупців зазначив, що станція змогла живити фен на першій швидкості обдування і підтримує роботу двоконтурного газового котла протягом 3 годин.

Деякі власники стикалися з помилкою на дисплеї (код E209 або E2). Найчастіше вона виникає через нестабільну напругу в електромережі під час увімкнення світла, через що датчики станції можуть тимчасово переривати зарядку. Також зустрічаються поодинокі скарги на проблеми з підключенням через Bluetooth.

Ціна в Україні:

Allpowers R600 — від 8590 до 12 999 грн.

