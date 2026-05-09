Как отключить слежку Google в пару шагов: 3 настройки аккаунта, повышающие приватность
Сервисы Google собирают массивы пользовательских данных, включая историю поисковых запросов, маршруты перемещений и просмотренные видео. Есть способы этому препятствовать.
Хотя эта информация помогает компании быстрее выдавать результаты и улучшать работу приложений, многих пользователей беспокоит столь масштабное вторжение в приватность ради показа таргетированной рекламы. Какие настройки аккаунта стоит проверить и изменить прямо сейчас, пишут эксперты PCMag.
Очистка истории приложений и веб-поиска
Google отслеживает все действия пользователя в своих сервисах через раздел "История приложений и веб-поиска". Чтобы остановить сбор данных, необходимо зайти в этот раздел панели управления (сайт Google > Фото профиля > История поиска > "История сохраняется") выбрать в выпадающем меню пункт "Отключить". Для полного уничтожения следов следует нажать "Отключить и удалить историю" — это деактивирует функцию и навсегда сотрет ранее сохраненную информацию с серверов компании.
Если вы не хотите полностью отключать сбор, можно точечно удалить данные конкретных приложений (например, Google News, Maps или Chrome) или настроить функцию автоматической очистки. Система позволяет выбрать интервалы в 3, 18 или 36 месяцев, после которых устаревшая информация будет стираться без вашего участия.
Контроль истории местоположений
Все данные о перемещениях, поездках и посещенных местах Google сохраняет в так называемой "Хронологии". Недавно компания изменила политику безопасности: теперь эти геоданные по умолчанию хранятся локально на устройстве и удаляются через три месяца. Для управления функцией эксперты рекомендуют использовать мобильное приложение Google Maps, поскольку там доступно больше опций.
Также раздел присутствует в настройках на сайте Google (Управление аккаунтом Google > Данные и конфиденциальность > Хронология). Облачное резервное копирование маршрутов лучше отключить, чтобы данные не синхронизировались между разными гаджетами. В этом же меню можно вручную удалить историю за конкретный день, стереть отдельную остановку на маршруте или полностью отключить сохранение геоданных. Дополнительно эксперты советуют отключить опцию, разрешающую бизнес-партнерам использовать ваши перемещения для рекламного отслеживания.
Отключение персонализированной рекламы
Корпорация активно анализирует вашу активность в сети, местоположение и просмотры на YouTube, чтобы показывать максимально персонализированные рекламные объявления. Остановить это можно в настройках аккаунта на вкладке "Данные и конфиденциальность" (Data & privacy), перейдя в раздел персонализированной рекламы.
В открывшемся "Центре управления рекламой" достаточно нажать на выпадающее меню в правом верхнем углу и выбрать "Отключить". Это действие сотрет ваши потребительские предпочтения. В качестве финального шага безопасности рекомендуется вернуться в предыдущее меню, зайти в настройки "Рекламы на сайтах партнеров" и запретить сторонним компаниям использовать ваши данные для таргетинга.
