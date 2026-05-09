Як відключити стеження Google за кілька кроків: 3 налаштування акаунта, що підвищують приватність

Сервіси Google збирають масиви користувацьких даних, включно з історією пошукових запитів, маршрутами переміщень і переглянутими відео. Є способи цьому перешкоджати.

Хоча ця інформація допомагає компанії швидше видавати результати і покращувати роботу застосунків, багатьох користувачів непокоїть настільки масштабне вторгнення в приватність заради показу таргетованої реклами. Які налаштування акаунта варто перевірити і змінити просто зараз, пишуть експерти PCMag.

Очищення історії додатків і веб-пошуку

Google відстежує всі дії користувача у своїх сервісах через розділ "Історія додатків і веб-пошуку". Щоб зупинити збір даних, необхідно зайти в цей розділ панелі управління (сайт Google > Фото профілю > Історія пошуку > "Історія зберігається") і вибрати у випадаючому меню пункт "Відключити". Для повного знищення слідів слід натиснути "Вимкнути і видалити історію" — це деактивує функцію і назавжди зітре раніше збережену інформацію з серверів компанії.

Який параметр потрібно змінити в налаштуваннях Історії додатків і веб-пошуку Фото: Скриншот

Якщо ви не хочете повністю відключати збір, можна точково видалити дані конкретних додатків (наприклад, Google News, Maps або Chrome) або налаштувати функцію автоматичного очищення. Система дає змогу вибрати інтервали в 3, 18 або 36 місяців, після яких застаріла інформація буде стиратися без вашої участі.

Контроль історії місцеположень

Усі дані про переміщення, поїздки та відвідані місця Google зберігає в так званій "Хронології". Нещодавно компанія змінила політику безпеки: тепер ці геодані за замовчуванням зберігаються локально на пристрої і видаляються через три місяці. Для управління функцією експерти рекомендують використовувати мобільний додаток Google Maps, оскільки там доступно більше опцій.

Вимкнення хронології в налаштуваннях Google Фото: Скриншот

Також розділ присутній у налаштуваннях на сайті Google (Керування акаунтом Google > Дані та конфіденційність > Хронологія). Хмарне резервне копіювання маршрутів краще відключити, щоб дані не синхронізувалися між різними гаджетами. У цьому ж меню можна вручну видалити історію за конкретний день, стерти окрему зупинку на маршруті або повністю відключити збереження геоданих. Додатково експерти радять відключити опцію, що дозволяє бізнес-партнерам використовувати ваші переміщення для рекламного відстеження.

Вимкнення персоналізованої реклами

Корпорація активно аналізує вашу активність у мережі, місце розташування та перегляди на YouTube, щоб показувати максимально персоналізовані рекламні оголошення. Зупинити це можна в налаштуваннях акаунта на вкладці "Дані та конфіденційність" (Data & privacy), перейшовши в розділ персоналізованої реклами.

Вимкнення персоналізації оголошень у Центрі управління рекламою Фото: Скриншот

У "Центрі управління рекламою", що відкрився, досить натиснути на меню, що випадає в правому верхньому куті, і вибрати "Відключити". Ця дія зітре ваші споживчі переваги. Як фінальний крок безпеки рекомендується повернутися в попереднє меню, зайти в налаштування "Реклами на сайтах партнерів" і заборонити стороннім компаніям використовувати ваші дані для таргетингу.

