One UI 8.5 вже доступна: які смартфони Samsung оновляться до свіжої версії ОС (фото)

Samsung почала поширення стабільної версії One UI 8.5 для своїх гаджетів. Апдейт додає передові ШІ-функції та інші нововведення.

Початковий список смартфонів і планшетів, які гарантовано оновляться, наводить Samsung.

Передусім доступ до прошивки отримали користувачі з Південної Кореї. Розгортання One UI 8.5 у цьому регіоні почалося 6 травня 2026 року. Надалі компанія планує поетапно розширювати географію і випустити оновлення на міжнародному ринку.

Нова версія оболонки впроваджує в екосистему Galaxy новітні можливості пакета Galaxy AI. Розробники приділили основну увагу поліпшенню вбудованих засобів спілкування і розширили набір алгоритмів для створення творчого контенту.

Samsung Galaxy S24+ (ілюстративне фото)

Виробник назвав пристрої, власники яких уже можуть завантажити апдейт:

Серія Galaxy S25 (S25, S25+, S25 Ultra);

Серія Galaxy S24 (S24, S24+, S24 Ultra);

Galaxy Z Fold7 і Z Flip7;

Galaxy Z Fold6 і Z Flip6;

Серія планшетів Galaxy Tab S11;

Серія Galaxy Tab S10.

