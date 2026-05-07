One UI 8.5 вже доступна: які смартфони Samsung оновляться до свіжої версії ОС (фото)
Samsung почала поширення стабільної версії One UI 8.5 для своїх гаджетів. Апдейт додає передові ШІ-функції та інші нововведення.
Початковий список смартфонів і планшетів, які гарантовано оновляться, наводить Samsung.
Передусім доступ до прошивки отримали користувачі з Південної Кореї. Розгортання One UI 8.5 у цьому регіоні почалося 6 травня 2026 року. Надалі компанія планує поетапно розширювати географію і випустити оновлення на міжнародному ринку.
Нова версія оболонки впроваджує в екосистему Galaxy новітні можливості пакета Galaxy AI. Розробники приділили основну увагу поліпшенню вбудованих засобів спілкування і розширили набір алгоритмів для створення творчого контенту.
Виробник назвав пристрої, власники яких уже можуть завантажити апдейт:
- Серія Galaxy S25 (S25, S25+, S25 Ultra);
- Серія Galaxy S24 (S24, S24+, S24 Ultra);
- Galaxy Z Fold7 і Z Flip7;
- Galaxy Z Fold6 і Z Flip6;
- Серія планшетів Galaxy Tab S11;
- Серія Galaxy Tab S10.
Раніше повідомлялося, що компанія Qualcomm представила нові процесори Snapdragon 6 Gen 5 і 4 Gen 5 для недорогих смартфонів. Вони забезпечать значний приріст продуктивності та енергоефективності.
Також Фокус писав про оновлення месенджера Telegram до версії 12.7 для пристроїв на iOS і Android. Головним нововведенням стали просунуті інструменти для боротьби зі спамом у реакціях і накрутками в голосуваннях.