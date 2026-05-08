Стоимость памяти DRAM может удвоиться: что будет с ценами на смартфоны в 2026 году

Рынок оперативной памяти столкнулся с беспрецедентным ростом цен. Ожидается, что во втором квартале 2026 года стоимость модулей DRAM увеличится практически на 100%, что отразится на розничных ценах мобильных гаджетов.

Свежую аналитику о глобальном дефиците комплектующих и попытках производителей стабилизировать ситуацию приводит портал Android Headlines.

Насколько вырастут цены

Главной причиной стремительного подорожания аналитики называют глобальную нехватку памяти, спровоцированную бурным развитием ИИ. По данным исследовательского агентства TrendForce, еще в первом квартале 2026 года цены на модули LPDDR5X выросли примерно на 60%. На тот момент контрактная стоимость оперативной памяти стандарта LPDDR5 составляла около 10 долларов за один гигабайт.

Согласно текущим прогнозам, к концу второго квартала этот показатель практически удвоится и достигнет 20 долларов за гигабайт. Специалисты подчеркивают, что уже сейчас мобильная память обходится производителям электроники в три раза дороже, чем в 2025 году. При этом эксперты не предвидят снижения или стабилизации цен вплоть до конца 2027 года.

Модули оперативной памяти Samsung LPDDR5X Фото: Samsung

Долгосрочные контракты как попытка стабилизации

В сложившихся условиях поставщики памяти и производители смартфонов вынуждены менять стратегии закупок. Компании массово переходят на заключение долгосрочных соглашений (Long-Term Agreements, или LTA). Такие контракты имеют двоякий эффект для мобильной индустрии.

С одной стороны, они фиксируют высокую стоимость компонентов, устанавливая жесткие минимальные и максимальные пороги цен. В некоторых недавних сделках верхний предел стоимости был зафиксирован на уровне 21 доллара за гигабайт. С другой стороны, эти договоры обеспечивают рынку необходимую предсказуемость. Поскольку прогнозируемая рыночная ставка уже приближается к 20 долларам, установленный потолок оставляет производителям запас для роста цен по контрактам всего на 8,8%. Это защищает вендоров от еще более экстремальных скачков.

Последствия для рынка смартфонов

В конечном итоге закупочные затраты технологических гигантов напрямую отражаются на потребителях. По мере двукратного удорожания таких важных компонентов, как модули LPDDR5X, производителям смартфонов приходится выбирать: либо жертвовать собственной маржой и поглощать убытки, либо перекладывать финансовое бремя на покупателей. Учитывая текущую экономическую модель крупных брендов, флагманские и предтоповые устройства точно не станут дешевле в ближайшей перспективе.

