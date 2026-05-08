Вартість пам'яті DRAM може подвоїтися: що буде з цінами на смартфони у 2026 році

Ринок оперативної пам'яті зіткнувся з безпрецедентним зростанням цін. Очікується, що в другому кварталі 2026 року вартість модулів DRAM збільшиться практично на 100%, що позначиться на роздрібних цінах мобільних гаджетів.

Свіжу аналітику про глобальний дефіцит комплектуючих і спроби виробників стабілізувати ситуацію наводить портал Android Headlines.

Наскільки зростуть ціни

Головною причиною стрімкого подорожчання аналітики називають глобальну нестачу пам'яті, спровоковану бурхливим розвитком ШІ. За даними дослідницького агентства TrendForce, ще в першому кварталі 2026 року ціни на модулі LPDDR5X зросли приблизно на 60%. На той момент контрактна вартість оперативної пам'яті стандарту LPDDR5 становила близько 10 доларів за один гігабайт.

Згідно з поточними прогнозами, до кінця другого кварталу цей показник практично подвоїться і досягне 20 доларів за гігабайт. Фахівці підкреслюють, що вже зараз мобільна пам'ять обходиться виробникам електроніки втричі дорожче, ніж у 2025 році. При цьому експерти не передбачають зниження або стабілізації цін аж до кінця 2027 року.

Модулі оперативної пам'яті Samsung LPDDR5X Фото: Samsung

Довгострокові контракти як спроба стабілізації

В умовах, що склалися, постачальники пам'яті та виробники смартфонів змушені змінювати стратегії закупівель. Компанії масово переходять на укладення довгострокових угод (Long-Term Agreements, або LTA). Такі контракти мають двоякий ефект для мобільної індустрії.

З одного боку, вони фіксують високу вартість компонентів, встановлюючи жорсткі мінімальні та максимальні пороги цін. У деяких недавніх угодах верхня межа вартості була зафіксована на рівні 21 долара за гігабайт. З іншого боку, ці договори забезпечують ринку необхідну передбачуваність. Оскільки прогнозована ринкова ставка вже наближається до 20 доларів, встановлена стеля залишає виробникам запас для зростання цін за контрактами всього на 8,8%. Це захищає вендорів від ще більш екстремальних стрибків.

Наслідки для ринку смартфонів

У кінцевому підсумку закупівельні витрати технологічних гігантів безпосередньо позначаються на споживачах. У міру дворазового подорожчання таких важливих компонентів, як модулі LPDDR5X, виробникам смартфонів доводиться вибирати: або жертвувати власною маржею і поглинати збитки, або перекладати фінансовий тягар на покупців. З огляду на поточну економічну модель великих брендів, флагманські та передтопові пристрої точно не стануть дешевшими в найближчій перспективі.

