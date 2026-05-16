Человекоподобные роботы с ИИ сортируют посылки без помощи людей: это уже посмотрело 10 миллионов

Компания Figure AI показывает рабочий процесс, во время которого человекоподобные роботы занимаются сортировкой посылок. Во время этого люди не помогали в этом процессе.

За этим процессом в целом посмотрело уже 10 миллионов человек, из-за чего в сети снова начались обсуждения относительно того, насколько реально, что подобные роботы могут заменить работников складских помещений в будущем. Трансляция длится уже более 60 часов, за это время было отсортировано почти 80 тысяч посылок.

Речь идет о модели F.03. Основная задача роботов заключалась в обнаружении штрих-кодов на посылках, их перемещении и размещении на конвейерной ленте штрих-кодом вниз.

В то же время периодически роботы терялись, не могли взять посылку. Также пользователи в комментариях отмечают, что скорость является достаточно медленной для робота.

Зато генеральный директор компании Figure AI Бретт Эдкок утверждает, что скорость работы устройств достигла человеческого показателя, а именно 3 секунды на одну операцию по обработке посылки.

Роботы ориентируются благодаря встроенным камерам, что позволяет им идентифицировать посылки, а также штрихкод, не имея постоянного контроля со стороны операторов.

Также компания столкнулась с критикой пользователей YouTube, ведь во время из одного моментов на трансляции роботы делали специфические движения, из-за чего зрители предположили, что робот мог управляться с помощью технологий виртуальной реальности.

Figure AI отметила заметное повышение скорости и интеллектуальной составляющей в выполнении задач. Дальнейшие испытания должны дать ответ на вопрос, могут ли эти роботы работать реально в без аварийных остановок, которые бы требовали вмешательства человека.

