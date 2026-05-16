Людиноподібні роботи з ШІ сортують посилки без допомоги людей: це вже подивилося 10 мільйонів

Компанія Figure AI показує робочий процес, під час якого людиноподібні роботи займаються сортуванням посилок. Під час цього люди не допомагали у цьому процесі.

За цим процесом загалом подивилося вже 10 мільйонів людей, через що в мережі знову почалися обговорення щодо того, наскільки реально, що подібні роботи можуть замінити працівників складських приміщень у майбутньому. Трансляція триває вже понад 60 годин, за цей час було відсортовано майже 80 тисяч посилок.

Йдеться про модель F.03. Основне завдання роботів полягало у виявленні штрих-кодів на посилках, їх переміщенні та розміщенні на конвеєрній стрічці штрих-кодом донизу.

Водночас періодично роботи губилися, не могли взяти посилку. Також користувачі у коментарях відзначають, що швидкість є достатньо повільною для робота.

Натомість генеральний директор компанії Figure AI Бретт Едкок переконує, що швидкість роботи пристроїв досягла людського показника, а саме 3 секунди на одну операцію з обробки посилки.

Роботи орієнтуються завдяки вбудованим камерам, що дозволяє їм ідентифікувати посилки, а також штрихкод, не маючи постійного контролю з боку операторів.

Також компанія зіштовхнулася з критикою користувачів YouTube, адже під час з одного моментів на трансляції роботи робили специфічні рухи, через що глядачі припустили, що робот міг керуватися за допомогою технологій віртуальної реальності.

Figure AI наголосила на помітному підвищенні швидкості та інтелектуальної складової у виконанні завдань. Подальші випробування мають дати відповідь на питання, чи можуть ці роботи працювати реально в без аварійних зупинок, які б вимагали втручання людини.

