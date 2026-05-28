В Facebook, Instagram и WhatsApp появились платные подписки: что они дают

Гигант социальных сетей компания Meta объявила о глобальном запуске платных подписок для своих флагманских приложений. Подписчики получат доступ к ряду дополнительных инструментов для работы с Stories и профилем.

Пользователи, подписавшиеся на Instagram Plus (3,99 долл./мес.), Facebook Plus (3,99 долл./мес.) или WhatsApp Plus (2,99 долл./мес.), получат доступ к дополнительным функциям, таким как персонализация профиля, новые реакции и аналитика историй, а также многое другое, пишет GSMArena.

Компания также сообщила о скором появлении новых планов, ориентированных на пользователей Meta AI, создателей контента и бизнеса.

Подписки Facebook Plus и Instagram Plus стоят 3,99 доллара в месяц, а WhatsApp Plus — 2,99 доллара в месяц. В компании Meta заявили, что подписки будут существовать параллельно с Meta Verified, отдельной подпиской с верификацией аккаунта, защитой от подделки профилей и приоритетной поддержкой.

Подписчики Facebook Plus и Instagram Plus получат доступ к ряду эксклюзивных функций, включая расширенную аналитику Stories, такую ​​как количество повторных просмотров, возможность создания неограниченного количества списков аудитории помимо существующей опции "Близкие друзья", а также возможность показывать Stories сверх стандартного 24-часового лимита.

Подписчики также смогут предварительно просматривать Stories перед публикацией, просматривать чужие Stories анонимно, искать конкретных зрителей в списках просмотров и публиковать посты без появления в ленте подписчиков.

Другие нововведения включают анимированные реакции Super Heart для Stories, пользовательские значки приложений и пользовательские шрифты для биографий профиля.

Тем временем, WhatsApp Plus представит такие функции, как пользовательские мелодии звонка, новые темы оформления приложения, поддержку большего количества закрепленных чатов, дополнительные наборы стикеров и расширенные возможности настройки списков.

