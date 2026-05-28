У Facebook, Instagram і WhatsApp з'явилися платні підписки: що вони дають

Гігант соціальних мереж компанія Meta оголосила про глобальний запуск платних підписок для своїх флагманських додатків. Передплатники отримають доступ до низки додаткових інструментів для роботи з Stories і профілем.

Користувачі, які підписалися на Instagram Plus (3,99 дол./міс.), Facebook Plus (3,99 дол./міс.) або WhatsApp Plus (2,99 дол./міс.), отримають доступ до додаткових функцій, як-от персоналізація профілю, нові реакції та аналітика історій, а також багато іншого, пише GSMArena.

Компанія також повідомила про швидку появу нових планів, орієнтованих на користувачів Meta AI, творців контенту і бізнесу.

Підписки Facebook Plus і Instagram Plus коштують 3,99 долара на місяць, а WhatsApp Plus — 2,99 долара на місяць. У компанії Meta заявили, що підписки існуватимуть паралельно з Meta Verified, окремою підпискою з верифікацією акаунта, захистом від підробки профілів і пріоритетною підтримкою.

Передплатники Facebook Plus і Instagram Plus отримають доступ до низки ексклюзивних функцій, включно з розширеною аналітикою Stories, як-от кількість повторних переглядів, можливістю створення необмеженої кількості списків аудиторії, окрім наявної опції "Близькі друзі", а також можливістю показувати Stories понад стандартний 24-годинний ліміт.

Підписники також зможуть попередньо переглядати Stories перед публікацією, переглядати чужі Stories анонімно, шукати конкретних глядачів у списках переглядів і публікувати пости без появи в стрічці підписників.

Інші нововведення включають анімовані реакції Super Heart для Stories, призначені для користувача значки додатків і призначені для користувача шрифти для біографій профілю.

Тим часом, WhatsApp Plus представить такі функції, як користувацькі мелодії дзвінка, нові теми оформлення програми, підтримку більшої кількості закріплених чатів, додаткові набори стікерів і розширені можливості налаштування списків.

