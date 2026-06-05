Полвека назад компьютер Apple II изменил мир. Что это был за прорыв? (видео)

В июне 1977 года в продажу поступил Apple II — ПК, положивший начало современному рынку персональных компьютеров.

Если его предшественник (Apple I) был скорее голой печатной платой для радиотехников, вторая модель стала первым в истории настоящим ПК "из коробки" для обычных людей. Фокус расскажет историю создания легендарной модели.

Причина успеха Apple II

Триумф Apple II определили три революционных шага, которые перевернули представление о потребительской технике. Во-первых, приятный дизайн. Компьютеры тех лет напоминали громоздкие металлические ящики. Стив Джобс понимал, что обычный человек не захочет поставить такое дома. Корпус Apple II заказали у промышленного дизайнера Джерри Манока, который применил формованный пластик. Аппарат выглядел дружелюбно, аккуратно и напоминал дорогую пишущую машинку, что снизило у массового покупателя страх перед "сложными технологиями".

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Компьютер также называют первой игровой машиной в этой нише. Стив Возняк проектировал плату так, чтобы на ней можно было играть в цветную аркаду Breakout. В итоге Apple II стал единственным ПК "большой тройки" 1977 года, выдававшим полноценную цветную графику (конкуренты от Commodore и Тandy работали в монохромном режиме). Именно в честь этого прорыва Джобс потребовал сделать логотип Apple радужным — это был чистый маркетинг и демонстрация технологического превосходства.

Кроме того, изначально Apple II покупали в основном энтузиасты. Но все изменилось с появлением программы VisiCalc — первой в мире электронной таблицы (предок Excel). Бизнесмены осознали, что расчеты, занимавшие недели, ПК делает за секунды. Они приходили в магазины и покупали дорогой компьютер ради одной-единственной программы. Это был первый случай в истории, когда софт продал железо.

Apple II: компьютер, который положил начало ПК-геймингу

А что сейчас?

История циклична. Спустя почти 50 лет Apple продолжает удерживать лидерство в сфере ключевых ПК-инноваций, задавая тренды, под которые приходится подстраиваться всей отрасли.

Когда компания перевела свои компьютеры на фирменную архитектуру и представила чипы Apple M-серии в начале 2020-х, это тоже стало важным сдвигом. Apple Silicon (M1) задал принципиально новый, недосягаемый на тот момент стандарт производительности в пересчете на ватт и энергоэффективности. Ноутбуки стали бесшумными и способными работать от одного заряда до 18-22 часов, не теряя в скорости.

Долгое время x86-архитектура ПК не могла ответить ничем сопоставимым, и лишь недавно экосистема Windows начала догонять Mac, переходя на ARM-чипы и специализированные ИИ-платформы. Например, чипы Snapdragon X и Snapdragon C: Qualcomm развернула масштабную экспансию. Процессоры Snapdragon X Elite и Plus навязывают конкуренцию в премиум-сегменте, а недавно анонсированная бюджетная платформа Snapdragon C обещает перенести энергоэффективность и базовые ИИ-функции в массовые ультрабуки стоимостью от $300.

А Nvidia RTX Spark — это ответный ход от Microsoft, Nvidia и MediaTek. Новый суперчип RTX Spark (сочетающий 20-ядерный CPU Grace и графику Blackwell) спроектирован как ультимативное решение для локального запуска тяжелых ИИ-агентов и AAA-игр на Windows-лэптопах.

Революция, начатая Apple II в 1977 году, продолжается прямо сейчас: вектор развития персональных компьютеров снова сместился в сторону энергоэффективных систем.

Ранее сообщалось, что Apple готовит топовый MacBook Ultra.