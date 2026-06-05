Пів століття тому комп'ютер Apple II змінив світ. Що це був за прорив?

У червні 1977 року в продаж надійшов Apple II — ПК, що поклав початок сучасному ринку персональних комп'ютерів.

Якщо його попередник (Apple I) був радше голою друкованою платою для радіотехніків, друга модель стала першим в історії справжнім ПК "з коробки" для звичайних людей. Фокус розповість історію створення легендарної моделі.

Причина успіху Apple II

Тріумф Apple II визначили три революційні кроки, які перевернули уявлення про споживчу техніку. По-перше, приємний дизайн. Комп'ютери тих років нагадували громіздкі металеві ящики. Стів Джобс розумів, що звичайна людина не захоче поставити таке вдома. Корпус Apple II замовили у промислового дизайнера Джеррі Манока, який застосував формований пластик. Апарат мав доброзичливий, акуратний вигляд і нагадував дорогу друкарську машинку, що знизило у масового покупця страх перед "складними технологіями".

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Комп'ютер також називають першою ігровою машиною в цій ніші. Стів Возняк проектував плату так, щоб на ній можна було грати в кольорову аркаду Breakout. У підсумку Apple II став єдиним ПК "великої трійки" 1977 року, що видавав повноцінну кольорову графіку (конкуренти від Commodore і Тandy працювали в монохромному режимі). Саме на честь цього прориву Джобс зажадав зробити логотип Apple райдужним — це був чистий маркетинг і демонстрація технологічної переваги.

Крім того, спочатку Apple II купували переважно ентузіасти. Але все змінилося з появою програми VisiCalc — першої у світі електронної таблиці (предок Excel). Бізнесмени усвідомили, що розрахунки, які займали тижні, ПК робить за секунди. Вони приходили в магазини і купували дорогий комп'ютер заради однієї-єдиної програми. Це був перший випадок в історії, коли софт продав залізо.

Apple II: комп'ютер, який поклав початок ПК-геймінгу

А що зараз?

Історія циклічна. Майже через 50 років Apple продовжує утримувати лідерство у сфері ключових ПК-інновацій, задаючи тренди, під які доводиться підлаштовуватися всій галузі.

Коли компанія перевела свої комп'ютери на фірмову архітектуру і представила чипи Apple M-серії на початку 2020-х, це теж стало важливим зрушенням. Apple Silicon (M1) задав принципово новий, недосяжний на той момент стандарт продуктивності в перерахунку на ват і енергоефективності. Ноутбуки стали безшумними і здатними працювати від одного заряду до 18-22 годин, не втрачаючи в швидкості.

Тривалий час x86-архітектура ПК не могла відповісти нічим порівнянним, і лише нещодавно екосистема Windows почала наздоганяти Mac, переходячи на ARM-чіпи і спеціалізовані ШІ-платформи. Наприклад, чипи Snapdragon X і Snapdragon C: Qualcomm розгорнула масштабну експансію. Процесори Snapdragon X Elite і Plus нав'язують конкуренцію в преміум-сегменті, а нещодавно анонсована бюджетна платформа Snapdragon C обіцяє перенести енергоефективність і базові ШІ-функції в масові ультрабуки вартістю від $300.

А Nvidia RTX Spark — це хід у відповідь від Microsoft, Nvidia і MediaTek. Новий суперчіп RTX Spark (що поєднує 20-ядерний CPU Grace і графіку Blackwell) спроєктований як ультимативне рішення для локального запуску важких ШІ-агентів і AAA-ігор на Windows-лептопах.

Революція, розпочата Apple II 1977 року, триває просто зараз: вектор розвитку персональних комп'ютерів знову змістився в бік енергоефективних систем.

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