Вы использовали аудиоколонки не так, как надо: эксперт раскрыл секрет "правила 83%" (видео)

Эксперт по настройке аудио Джим Смит утверждает, что придумал умную, но простую формулу, которая может помочь определить, где следует разместить стереоколонки.

Настройка аудиооборудования важна и может существенно повлиять на качество прослушивания. О том, как правильно подключить колонки, рассказал эксперт Джим Смит изданию slashgear.com.

Что такое "правило 83%"

Один из самых сложных аспектов настройки — это определение оптимального места для их размещения. Цель для стереосистемы с двумя колонками — найти так называемую "зону оптимального звучания" — то есть, оптимальное расстояние от места прослушивания до колонок и оптимальный угол наклона колонок относительно ушей. При правильном размещении акустическая система должна обеспечивать отличное стерео. При грамотном подходе это может дать широкий, сфокусированный звук. Если расположить колонки слишком далеко друг от друга или неправильно выбрать место для прослушивания, частоты могут звучать несбалансированно, стереополе может сжаться, и музыка будет звучать плоско.

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Стоит следовать "правилу 83%", которое гласит, что расстояние между двумя твитерами колонок — той частью, которая воспроизводит звуки более высоких частот — должно равняться 0,83, если разделить это расстояние на расстояние до уха слушателя. Вот что нужно знать, чтобы эта формула работала для вашей личной Hi-Fi системы.

Как найти оптимальное место для стереозвука

В видео на YouTube-канале The Absolute Sound эксперт по настройке аудио Джим Смит утверждает, что придумал умную, но простую формулу, которая может помочь определить, где следует разместить стереоколонки. Формула включает измерение расстояния от центральной точки между двумя громкоговорителями, которое мы обозначим как "X". Переменная "Y" — это расстояние от левого или правого динамика до соответствующего уха слушателя. Это правило гласит, что деление X на Y должно равняться 0,83. Иными словами, расстояние между ушами слушателя и динамиками по бокам должно составлять 83% от расстояния между двумя высокочастотными динамиками ваших колонок.

Смит уточняет, что это всего лишь эмпирическое правило, и что в некоторых случаях соотношение может быть немного меньше или больше. Он также поясняет, что эта формула предполагает, что помещение уже обработано для обеспечения качественного звука, а положение слушателя зафиксировано до установки колонок. Тем не менее, он настаивает на том, что большинство вариантов размещения, соответствующих этим критериям, с которыми он сталкивался на протяжении многих лет, показали результаты, отличающиеся от его формулы не более чем на пару процентных пунктов. Итак, если вы изо всех сил пытаетесь добиться отличного звучания от своих акустических систем или лучших студийных мониторов, возможно, стоит взять измерительную ленту и попробовать эту формулу.

Аудиоколонки на столе Фото: amazon.se

Как уже отмечалось, правило 83% Джима Смита для размещения акустических систем должно быть последним шагом в настройке отличной стереосистемы. Помимо того, что помещение должно быть благоприятным для звука и обработано для устранения отражений, ухудшающих качество звука, формула также требует, чтобы слушатель занимал довольно фиксированное положение.

Смит отмечает, что также необходимо отрегулировать угол наклона колонок. Это относится к углу наклона колонок, поскольку стереоколонки не располагаются лицом к слушателю, а наклоняются к нему с боков. Поскольку колонки излучают звуковые волны в конусообразной форме, угол наклона колонок определяет угол, под которым эти волны попадают в ухо. Это те самые детали, которые гораздо важнее, чем трата денег на переоцененные аудиокабели.

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