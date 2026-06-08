Ви використовували аудіоколонки не так, як треба: експерт розкрив секрет "правила 83%" (відео)

Експерт з налаштування аудіо Джим Сміт стверджує, що придумав розумну, але просту формулу, яка може допомогти визначити, де слід розмістити стереоколонки.

Налаштування аудіообладнання важливе і може істотно вплинути на якість прослуховування. Про те, як правильно підключити колонки, розповів експерт Джим Сміт виданню slashgear.com.

Що таке "правило 83%"

Один із найскладніших аспектів налаштування — це визначення оптимального місця для їх розміщення. Мета для стереосистеми з двома колонками — знайти так звану "зону оптимального звучання" — тобто, оптимальну відстань від місця прослуховування до колонок і оптимальний кут нахилу колонок щодо вух. За правильного розміщення акустична система має забезпечувати відмінне стерео. За грамотного підходу це може дати широкий, сфокусований звук. Якщо розташувати колонки занадто далеко одна від одної або неправильно вибрати місце для прослуховування, частоти можуть звучати незбалансовано, стереополе може стиснутися, і музика звучатиме плоско.

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Варто слідувати "правилу 83%", в якому йдеться про те, що відстань між двома твітерами колонок — тією частиною, яка відтворює звуки більш високих частот — має дорівнювати 0,83, якщо поділити цю відстань на відстань до вуха слухача. Ось що потрібно знати, щоб ця формула працювала для вашої особистої Hi-Fi системи.

Як знайти оптимальне місце для стереозвуку

У відео на YouTube-каналі The Absolute Sound експерт з налаштування аудіо Джим Сміт стверджує, що придумав розумну, але просту формулу, яка може допомогти визначити, де слід розмістити стереоколонки. Формула включає вимірювання відстані від центральної точки між двома гучномовцями, яку ми позначимо як "X". Змінна "Y" — це відстань від лівого або правого динаміка до відповідного вуха слухача. Це правило свідчить, що ділення X на Y має дорівнювати 0,83. Іншими словами, відстань між вухами слухача і динаміками з боків має становити 83% від відстані між двома високочастотними динаміками ваших колонок.

Сміт уточнює, що це всього лише емпіричне правило, і що в деяких випадках співвідношення може бути трохи меншим або більшим. Він також пояснює, що ця формула передбачає, що приміщення вже опрацьовано для забезпечення якісного звуку, а положення слухача зафіксовано до встановлення колонок. Проте він наполягає на тому, що більшість варіантів розміщення, що відповідають цим критеріям, з якими він стикався впродовж багатьох років, показали результати, що відрізняються від його формули не більше ніж на пару процентних пунктів. Отже, якщо ви щосили намагаєтеся домогтися відмінного звучання від своїх акустичних систем або найкращих студійних моніторів, можливо, варто взяти вимірювальну стрічку і спробувати цю формулу.

Аудіоколонки на столі Фото: amazon.se

Як уже зазначалося, правило 83% Джима Сміта для розміщення акустичних систем має бути останнім кроком у налаштуванні відмінної стереосистеми. Крім того, що приміщення має бути сприятливим для звуку й оброблене для усунення віддзеркалень, що погіршують якість звуку, формула також вимагає, щоб слухач займав досить фіксоване положення.

Сміт зазначає, що також необхідно відрегулювати кут нахилу колонок. Це стосується кута нахилу колонок, оскільки стереоколонки не розташовуються обличчям до слухача, а нахиляються до нього з боків. Оскільки колонки випромінюють звукові хвилі в конусоподібній формі, кут нахилу колонок визначає кут, під яким ці хвилі потрапляють у вухо. Це ті самі деталі, які набагато важливіші, ніж витрачання грошей на переоцінені аудіокабелі.

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