Найкращі портативні колонки для відпочинку на природі: топ-5 моделей літа 2026 на різний бюджет

Активний відпочинок і пікніки влітку рідко обходяться без музики. Зібрали п'ять популярних моделей портативної акустики, високо оцінених експертами і користувачами.

Фокус розповість про колонки з відмінним звуком, які підходять для природи, заміських будинків і приміщень. Аксесуари відсортовані в порядку зростання ціни.

Xiaomi Sound Outdoor

Компактне рішення для тих, хто любить подорожувати без нічого. Розмірами колонка порівнянна з невеликою пляшкою води, а зручна петля на корпусі дає змогу легко закріпити її на рюкзаку. Незважаючи на скромні габарити, два пасивні випромінювачі видають 30 Вт деталізованого звуку з приємними басами. Розумні алгоритми автоматично вирівнюють частоти, щоб музика звучала збалансовано навіть на низькій гучності.

Портативна акустика Xiaomi Sound Outdoor Фото: gsmarena.com

Гаджет отримав актуальний протокол Bluetooth 5.4, вбудований мікрофон для дзвінків і надійний захист від води та пилу IP67, тож дощ їй не страшний. Вбудованого акумулятора вистачає на 12 годин безперервної роботи, а технологія Multi-speaker Pair дає змогу об'єднати до 100 таких колонок у єдину грандіозну стереосистему.

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Ціна в Україні: 2 199 грн.

JBL Charge Essential 2

Збалансована акустика у фірмовому ергономічному корпусі (вага 930 г), орієнтована на довгу роботу без розетки. Модель оснащена потужним оптимізованим драйвером, окремим твітером для ВЧ і двома пасивними випромінювачами, які в сумі забезпечують 40 Вт доволі чистого і гучного звуку з фірмовими густими низами JBL.

Колонка JBL Charge Essential 2 Фото: allo.ua

Колонка витримує бризки завдяки стандарту водонепроникності IPX7 — її сміливо можна брати на пляж або до басейну. Головною фішкою моделі стала автономність: акумулятора вистачає на 20 годин відтворення, а функція вбудованого Power Bank дає змогу заряджати смартфон та інші гаджети прямо від колонки через порт USB.

Ціна в Україні: 5 999 грн.

JBL Charge 5

Одна з найпопулярніших моделей бренду, яка поєднує перевірену якість з розширеною функціональністю. Акустика вагою 960 г видає 40 Вт потужності завдяки широкосмуговому динаміку і незалежному високочастотному твітеру. Звучання (JBL Original Pro Sound) виходить живим і об'ємним. Корпус захищений за максимальним стандартом IP67, що робить його невразливим для піску і води.

Портативна акустика JBL Charge 5 Фото: What Hi-Fi?

Як і Essential 2, Charge 5 працює до 20 годин і вміє заряджати сторонні гаджети через кабель Type-C. Ключовою відмінністю Charge 5 виступає підтримка технології PartyBoost — ви можете синхронізувати її з будь-якою кількістю інших сумісних колонок JBL для створення потужного стерео у великій компанії. До пристрою можна одночасно під'єднати два смартфони через Bluetooth 5.1 для почергового вмикання треків.

Ціна в Україні: 6 499 грн.

Harman Kardon Go + Play 3

Преміальна акустика для естетів, створена до 70-річного ювілею компанії. Дизайн колонки вагою 4,7 кг поєднує сенсорну панель із загартованого скла, тканину з перероблених матеріалів і гладку алюмінієву ручку — зручно переносити. Усередині ховається трисмугова система з 5-дюймовим сабвуфером, що видає 160 Вт неймовірно чистого і деталізованого звуку. Вбудована функція автоматичного калібрування підлаштовує звучання під акустику конкретного місця.

Колонка Harman Kardon Go + Play 3 Фото: comfy.ua

Модель оснащена подвійним мікрофоном для комфортного спілкування гучним зв'язком і підтримує одночасне підключення двох смартфонів. На максимальній гучності акумулятора вистачає на 8 годин роботи. Це хороший вибір для пікніків, просторих заміських будинків і спокійних посиденьок біля багаття з музикою.

Ціна в Україні: 13 999 грн.

JBL Boombox 3

Потужна музична станція для найгучніших вечірок на відкритому повітрі. Колонка важить солідні 6,7 кг, але зручна металева ручка з силіконовою накладкою спрощує перенесення. Величезний НЧ-дифузор діаметром 2.75" і масивний сабвуфер генерують 180 Вт звуку з глибоким басом. Спікер використовує фірмову технологію JBL Original Pro Sound для опрацювання всього частотного діапазону без спотворень на будь-якій гучності.

Колонка JBL Boombox 3 має високу потужність Фото: Tom's Guide

Незважаючи на розміри, Boombox 3 має повноцінний захист IP67 від вологи та пилу. Ємний акумулятор на 10 000 мАг забезпечує 24 години безперервного звучання і легко заряджає одразу кілька пристроїв через роз'єми на задній панелі. Підтримується Bluetooth 5.2 і об'єднання з іншими пристроями через PartyBoost.

Ціна в Україні: 17 999 грн.

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