Лучшие портативные колонки для отдыха на природе: топ-5 моделей лета 2026 на разный бюджет

Активный отдых и пикники летом редко обходятся без музыки. Собрали пять популярных моделей портативной акустики, высоко оцененных экспертами и пользователями.

Фокус расскажет про колонки с отличным звуком, которые подходят для природы, загородных домов и помещений. Аксессуары отсортированы в порядке возрастания цены.

Xiaomi Sound Outdoor

Компактное решение для тех, кто любит путешествовать налегке. Размерами колонка сопоставима с небольшой бутылкой воды, а удобная петля на корпусе позволяет легко закрепить ее на рюкзаке. Несмотря на скромные габариты, два пассивных излучателя выдают 30 Вт детализированного звука с приятными басами. Умные алгоритмы автоматически выравнивают частоты, чтобы музыка звучала сбалансировано даже на низкой громкости.

Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor Фото: gsmarena.com

Гаджет получил актуальный протокол Bluetooth 5.4, встроенный микрофон для звонков и надежную защиту от воды и пыли IP67, так что дождь ей не страшен. Встроенного аккумулятора хватает на 12 часов непрерывной работы, а технология Multi-speaker Pair позволяет объединить до 100 таких колонок в единую грандиозную стереосистему.

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Цена в Украине: 2 199 грн.

JBL Charge Essential 2

Сбалансированная акустика в фирменном эргономичном корпусе (вес 930 г), ориентированная на долгую работу без розетки. Модель оснащена мощным оптимизированным драйвером, отдельным твитером для ВЧ и двумя пассивными излучателями, которые в сумме обеспечивают 40 Вт довольно чистого и громкого звука с фирменными густыми низами JBL.

Колонка JBL Charge Essential 2 Фото: allo.ua

Колонка выдерживает брызги благодаря стандарту водонепроницаемости IPX7 — ее смело можно брать на пляж или к бассейну. Главной фишкой модели стала автономность: аккумулятора хватает на 20 часов воспроизведения, а функция встроенного Power Bank позволяет заряжать смартфон и другие гаджеты прямо от колонки через порт USB.

Цена в Украине: 5 999 грн.

JBL Charge 5

Одна из самых популярных моделей бренда, которая совмещает проверенное качество с расширенной функциональностью. Акустика весом 960 г выдает 40 Вт мощности благодаря широкополосному динамику и независимому высокочастотному твитеру. Звучание (JBL Original Pro Sound) получается живым и объемным. Корпус защищен по максимальному стандарту IP67, что делает его неуязвимым для песка и воды.

Портативная акустика JBL Charge 5 Фото: What Hi-Fi?

Как и Essential 2, Charge 5 работает до 20 часов и умеет подзаряжать сторонние гаджеты по кабелю Type-C. Ключевым отличием Charge 5 выступает поддержка технологии PartyBoost — вы можете синхронизировать ее с любым количеством других совместимых колонок JBL для создания мощного стерео в большой компании. К устройству можно одновременно подключить два смартфона по Bluetooth 5.1 для поочередного включения треков.

Цена в Украине: 6 499 грн.

Harman Kardon Go + Play 3

Премиальная акустика для эстетов, созданная к 70-летнему юбилею компании. Дизайн колонки весом 4,7 кг объединяет сенсорную панель из закаленного стекла, ткань из переработанных материалов и гладкую алюминиевую ручку — удобно переносить. Внутри скрывается трехполосная система с 5-дюймовым сабвуфером, выдающая 160 Вт невероятно чистого и детализированного звука. Встроенная функция автоматической калибровки подстраивает звучание под акустику конкретного места.

Колонка Harman Kardon Go + Play 3 Фото: comfy.ua

Модель оснащена двойным микрофоном для комфортного общения по громкой связи и поддерживает одновременное подключение двух смартфонов. На максимальной громкости аккумулятора хватает на 8 часов работы. Это хороший выбор для пикников, просторных загородных домов и спокойных посиделок у костра с музыкой.

Цена в Украине: 13 999 грн.

JBL Boombox 3

Мощная музыкальная станция для самых шумных вечеринок на открытом воздухе. Колонка весит солидные 6,7 кг, но удобная металлическая ручка с силиконовой накладкой упрощает переноску. Огромный НЧ-диффузор диаметром 2.75" и массивный сабвуфер генерируют 180 Вт звука с глубоким басом. Спикер использует фирменную технологию JBL Original Pro Sound для проработки всего частотного диапазона без искажений на любой громкости.

Колонка JBL Boombox 3 обладает высокой мощностью Фото: Tom's Guide

Несмотря на размеры, Boombox 3 обладает полноценной защитой IP67 от влаги и пыли. Емкий аккумулятор на 10 000 мАч обеспечивает 24 часа непрерывного звучания и легко заряжает сразу несколько устройств через разъемы на задней панели. Поддерживается Bluetooth 5.2 и объединение с другими устройствами через PartyBoost.

Цена в Украине: 17 999 грн.

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