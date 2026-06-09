Эксперт проверил Siri AI на iOS 27 в деле: что умеет умный ассистент на iPhone (фото)

Apple выпустила iOS 27. Главное новшество апдейта — продвинутый голосовой помощник Siri AI. Как новый ИИ показал себя на практике в первых тестах?

Журналист протестировал нововведения на своем iPhone 15 Pro Max и поделился впечатлениями от работы сервиса, пишет PhoneArena.

Конкурентоспособный ИИ — теперь и на iPhone

С момента первого анонса концепции "персональной Siri" на конференции WWDC 2024 прошло почти два года. Но лишь сейчас мы наблюдаем более-менее конечную ее реализацию.

Чтобы получить доступ к помощнику в бета-версии iOS 27, пользователям необходимо зайти в настройки, перейти в раздел Siri, нажать на ссылку "Попробовать новую Siri" и записаться в список ожидания. Однако, как показывает практика, доступ на смартфоне открывается довольно быстро.

Новый интерфейс и интеграция в Dynamic Island

Визуальное взаимодействие с Siri полностью изменилось. При произнесении фразы "Привет, Siri" анимированный логотип ассистента плавно появляется прямо из выреза Dynamic Island.

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При свайпе вниз от центра верхней части экрана открывается новый текстовый интерфейс "Поиск или запрос" (Search or Ask), который также визуально привязан к Dynamic Island.

Кроме того, Siri наконец-то стала самостоятельным приложением. Иконка программы появляется в "Библиотеке приложений" сразу после установки iOS 27 (пока только в бете). Внутри можно просмотреть историю прошлых чатов и вести текстовую переписку с ИИ, аналогично ChatGPT и прочим подобным сервисам.

Эксперт опробовал функции Siri AI: интеграция с Dynamic Island, интерфейс текстовых запросов "Поиск или вопрос", распознавание контента на экране. Фото: PhoneArena

Что показали тесты Siri AI

В ходе тестирования Siri AI без проблем предоставила актуальные биржевые котировки крупных компаний и смогла поддержать контекстную беседу. Журналист задал несколько уточняющих вопросов подряд без необходимости повторять основную тему, хотя изредка помощник закрывался до того, как удавалось произнести вторую фразу.

Среди преимуществ обновления выделяется функция экранного контекста (Onscreen awareness). Siri научилась "видеть" то, что происходит на экране устройства: помощник безошибочно распознал открытые фотографии и текст на дисплее смартфона.

С персональным контекстом (Personal Context) пока не все идеально. Ассистент успешно проанализировал старые записи пользователя и нашел данные о прошлых визитах к врачу на МРТ, но по какой-то причине не смог обнаружить запланированную на завтра встречу во встроенном календаре Apple.

Вердикт: Siri AI против Google Gemini

Для пользователей iPhone, которых годами раздражали ошибки и слабый интеллект старой Siri, апдейт действительно предложит нечто интеерсное. Ассистент стал в разы умнее и превратился в полезный источник информации.

Но нельзя сказать, что Siri AI — это нечто уникальное, чего нет у конкурентов, и ради чего, скажем, захотелось бы перейти на iPhone с Android. Напротив, Apple лишь сейчас догоняет по функциональности существующие аналоги от Google, OpenAI и Anthropic. Тот же Google Gemini умеет все то же самое и чуть более стабилен, поскольку раньше появился на рынке.

Google Gemini умел считывать содержимое экрана и отвечать на продвинутые запросы раньше Siri Фото: Gizmodo

Дебютная версия Siri AI пока что обладает парой ограничений. Например, при запросе прогноза погоды на завтра Siri просто выдает максимальную и минимальную температуру. Для сравнения, Gemini в ответ выводит подробную карточку с почасовым графиком и вероятностью осадков. Тем не менее ожидается, что к моменту финального релиза Apple доработает алгоритмы, и Siri AI станет полноправным конкурентом передовым ИИ-моделям.

К тому же Siri AI хороша тем, что плотно интегрирована с сервисами Apple, а часть запросов (самые простые) обрабатывает локально, не обращаясь в интернет, что полезно для приватности. Нечто более сложное уже задействует мощности облака Private Cloud Compute — не секрет, что для улучшения ИИ-составляющей Siri создатели заручились поддержкой Google и технологий Gemini. Даже так, Apple заявляет, что персональные данные пользователей недоступны третьим лицам и самой компании, а это весомый плюс.

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