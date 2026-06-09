Експерт перевірив Siri AI на iOS 27: що вміє розумний асистент на iPhone (фото)

Apple випустила iOS 27. Головне нововведення апдейту — просунутий голосовий помічник Siri AI. Як новий ШІ показав себе на практиці в перших тестах?

Журналіст протестував нововведення на своєму iPhone 15 Pro Max і поділився враженнями від роботи сервісу, пише PhoneArena.

Конкурентоспроможний ШІ — тепер і на iPhone

З моменту першого анонсу концепції "персональної Siri" на конференції WWDC 2024 минуло майже два роки. Але лише зараз ми спостерігаємо більш-менш кінцеву її реалізацію.

Щоб отримати доступ до помічника в бета-версії iOS 27, користувачам необхідно зайти в налаштування, перейти в розділ Siri, натиснути на посилання "Спробувати нову Siri" і записатися в список очікування. Однак, як показує практика, доступ на смартфоні відкривається досить швидко.

Новий інтерфейс та інтеграція в Dynamic Island

Візуальна взаємодія з Siri повністю змінилася. Під час вимовляння фрази "Привіт, Siri" анімований логотип асистента плавно з'являється прямо з вирізу Dynamic Island.

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При свайпі вниз від центру верхньої частини екрана відкривається новий текстовий інтерфейс "Пошук або запит" (Search or Ask), який також візуально прив'язаний до Dynamic Island.

Крім того, Siri нарешті стала самостійним додатком. Іконка програми з'являється в "Бібліотеці додатків" одразу після встановлення iOS 27 (поки що тільки в беті). Усередині можна переглянути історію минулих чатів і вести текстове листування з ШІ, аналогічно ChatGPT та іншим подібним сервісам.

Експерт випробував функції Siri AI: інтеграція з Dynamic Island, інтерфейс текстових запитів "Пошук або питання", розпізнавання контенту на екрані. Фото: PhoneArena

Що показали тести Siri AI

Під час тестування Siri AI без проблем надала актуальні біржові котирування великих компаній і змогла підтримати контекстну бесіду. Журналіст поставив кілька уточнюючих запитань поспіль без необхідності повторювати основну тему, хоча зрідка помічник закривався до того, як вдавалося вимовити другу фразу.

Серед переваг оновлення виділяється функція екранного контексту (Onscreen awareness). Siri навчилася "бачити" те, що відбувається на екрані пристрою: помічник безпомилково розпізнав відкриті фотографії та текст на дисплеї смартфона.

З персональним контекстом (Personal Context) поки що не все ідеально. Асистент успішно проаналізував старі записи користувача і знайшов дані про минулі візити до лікаря на МРТ, але з якоїсь причини не зміг виявити заплановану на завтра зустріч у вбудованому календарі Apple.

Вердикт: Siri AI проти Google Gemini

Для користувачів iPhone, яких роками дратували помилки і слабкий інтелект старої Siri, апдейт справді запропонує дещо цікаве. Асистент став у рази розумнішим і перетворився на корисне джерело інформації.

Але не можна сказати, що Siri AI — це щось унікальне, чого немає у конкурентів, і заради чого, скажімо, захотілося б перейти на iPhone з Android. Навпаки, Apple лише зараз наздоганяє за функціональністю наявні аналоги від Google, OpenAI і Anthropic. Той самий Google Gemini вміє все те ж саме і трохи стабільніший, оскільки раніше з'явився на ринку.

Google Gemini умів зчитувати вміст екрана і відповідати на просунуті запити раніше за Siri Фото: Gizmodo

Дебютна версія Siri AI поки що має кілька обмежень. Наприклад, при запиті прогнозу погоди на завтра Siri просто видає максимальну і мінімальну температуру. Для порівняння, Gemini у відповідь виводить детальну картку з погодинним графіком і ймовірністю опадів. Проте очікується, що до моменту фінального релізу Apple допрацює алгоритми, і Siri AI стане повноправним конкурентом передовим АІ-моделям.

До того ж Siri AI хороша тим, що щільно інтегрована з сервісами Apple, а частину запитів (найпростіші) обробляє локально, не звертаючись в інтернет, що корисно для приватності. Щось складніше вже задіює потужності хмари Private Cloud Compute — не секрет, що для поліпшення ШІ-складової Siri творці заручилися підтримкою Google і технологій Gemini. Навіть так, Apple заявляє, що персональні дані користувачів недоступні третім особам і самій компанії, а це вагомий плюс.

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