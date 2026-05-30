Дизайн iPhone 18 Pro показали в мережі: який вигляд мають нові кольори смартфона (фото)

Фотографії макетів майбутніх смартфонів Apple серії iPhone 18 Pro демонструють оновлену палітру кольорів із чотирьох варіантів, включно з незвичайним темно-вишневим відтінком.

Знімками нових гаджетів і деталями майбутнього осіннього релізу поділився відомий технологічний інсайдер Сонні Діксон (Sonny Dickson), пише Notebookcheck.

Нові кольори: Dark Cherry та повернення чорного

Судячи з опублікованих макетів, загальне компонування задньої панелі залишиться схожим з торішньою моделлю iPhone 17 Pro. Головною візуальною зміною стане перероблена колірна гамма. На зміну відтінку Cosmic Orange прийде новий флагманський колір Dark Cherry — насичений темно-червоний варіант, який при певному освітленні відливає фіолетовим. Аналітики очікують, що цей сміливий відтінок задасть новий тренд на мобільному ринку, і виробники Android-смартфонів незабаром почнуть масово застосовувати аналогічні рішення.

Світло-синій колір Light Blue замінить собою торішній Deep Blue і нагадуватиме популярний відтінок Sierra Blue з лінійки iPhone 13 Pro. Класичний сріблястий варіант Silver залишиться без істотних змін. Крім того, Apple прислухалася до прохань аудиторії і поверне в Pro-серію справжній глибокий чорний колір Black, який прийде на зміну сірим титановим забарвленням.

Кольори iPhone 18 Pro (неофіційні макети) Фото: notebookcheck.com

Дизайн, камери та процесор A20 Pro

Лицьова панель смартфонів зазнає помітного редизайну. Інженери Apple змогли зменшити фірмовий інтерактивний виріз Dynamic Island на 25-35%, звільнивши більше корисного простору на екрані. Основна камера отримає довгоочікуваний об'єктив зі змінною діафрагмою, що значно розширить можливості мобільної фотографії при різному рівні освітлення.

Обчислювальна потужність забезпечуватиметься передовим процесором A20 Pro, створеним за 2-нанометровим техпроцесом. Апарати працюватимуть під управлінням операційної системи iOS 27 з інтегрованим оновленим помічником Siri. Офіційна презентація лінійки iPhone 18 Pro і 18 Pro Max традиційно очікується у вересні. На цьому ж заході компанія має представити свій перший складаний смартфон iPhone Ultra.

