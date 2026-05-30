Дизайн iPhone 18 Pro показали в сети: как выглядят новые цвета смартфона (фото)

Фотографии макетов будущих смартфонов Apple серии iPhone 18 Pro демонстрируют обновленную палитру цветов из четырех вариантов, включая необычный темно-вишневый оттенок.

Снимками новых гаджетов и деталями предстоящего осеннего релиза поделился известный технологический инсайдер Сонни Диксон (Sonny Dickson), пишет Notebookcheck.

Новые цвета: Dark Cherry и возвращение черного

Судя по опубликованным макетам, общая компоновка задней панели останется схожей с прошлогодней моделью iPhone 17 Pro. Главным визуальным изменением станет переработанная цветовая гамма. На смену оттенку Cosmic Orange придет новый флагманский цвет Dark Cherry — насыщенный темно-красный вариант, который при определенном освещении отливает фиолетовым. Аналитики ожидают, что этот смелый оттенок задаст новый тренд на мобильном рынке, и производители Android-смартфонов вскоре начнут массово применять аналогичные решения.

Светло-синий цвет Light Blue заменит собой прошлогодний Deep Blue и будет напоминать популярный оттенок Sierra Blue из линейки iPhone 13 Pro. Классический серебристый вариант Silver останется без существенных изменений. Кроме того, Apple прислушалась к просьбам аудитории и вернет в Pro-серию настоящий глубокий черный цвет Black, который придет на смену серым титановым расцветкам.

Цвета iPhone 18 Pro (неофициальные макеты) Фото: notebookcheck.com

Дизайн, камеры и процессор A20 Pro

Лицевая панель смартфонов подвергнется заметному редизайну. Инженеры Apple смогли уменьшить фирменный интерактивный вырез Dynamic Island на 25-35%, освободив больше полезного пространства на экране. Основная камера получит долгожданный объектив с переменной диафрагмой, что значительно расширит возможности мобильной фотографии при разном уровне освещения.

Вычислительная мощность будет обеспечиваться передовым процессором A20 Pro, созданным по 2-нанометровому техпроцессу. Аппараты будут работать под управлением операционной системы iOS 27 с интегрированным обновленным помощником Siri. Официальная презентация линейки iPhone 18 Pro и 18 Pro Max традиционно ожидается в сентябре. На этом же мероприятии компания должна представить свой первый складной смартфон iPhone Ultra.

