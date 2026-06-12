Смартфон с кремниево-углеродной батареей 7300 мАч поразил эксперта: OnePlus 15 изменил все

OnePlus 15 имеет аккумулятор 7300 мАч против 5000 мАч у Galaxy S23 Ultra. Как OnePlus удалось разместить батарею почти вдвое больше, чем у Galaxy, в телефоне аналогичного размера? Ответ — кремниево-углеродная технология.

OnePlus 15 имеет схожие размеры с Galaxy S23 Ultra, выпущенным в 2023 году, но время автономной работы у него совершенно на другом уровне, поделился эксперт Раджеш Панди на страницах издания androidpolice.com.

Например, Galaxy едва выдерживает день интенсивного использования, а OnePlus 15 обеспечивает 2 дня работы от батареи при умеренном использовании или 1,5 при очень интенсивном использовании.

"Я не думал, что телефоны на Android могут обеспечить такое хорошее время автономной работы", — удивился обозреватель.

Тестировщик ни разу не беспокоился о том, чтобы ставить телефон на зарядку перед сном или рано утром. Даже при 30% заряда у него было более чем достаточно энергии, чтобы проработать полдня.

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Дело в разнице в размерах батарей: OnePlus 15 имеет аккумулятор емкостью 7300 мАч против 5000 мАч у Galaxy S23 Ultra. Так как же OnePlus удалось разместить батарею почти вдвое больше, чем 5000 мАч у Galaxy S23 Ultra, в телефоне аналогичного размера? Ответ — кремниево-углеродная технология.

Смартфоны Galaxy S25 Ultra и Galaxy S23 Ultra Фото: phonearena.com

Кремний-углеродные батареи обладают большей плотностью энергии, чем традиционные литий-ионные элементы, при том же физическом объеме. Это означает, что батарея большей емкости может поместиться в том же форм-факторе.

Можно было бы подумать, что большая батарея будет означать более длительное время зарядки. Но это не относится к OnePlus 15. Благодаря проводной зарядке мощностью 80 Вт, телефон зарядил свою огромную батарею емкостью 7300 мАч примерно за то же время, что и мой Galaxy S23 Ultra для зарядки своей гораздо меньшей батареи емкостью 5000 мАч. Другими словами, большая батарея в OnePlus 15 не приводит к увеличению времени зарядки.

"Независимо от того, сколько заряда оставалось в баке, я знал, что нескольких минут зарядки будет достаточно, чтобы проработать остаток дня. Быстрого 15-минутного пополнения баланса, пока я собирался утром, было достаточно, чтобы продержаться весь рабочий день", — поделился автор своими наблюдениями.

Эксперт уверен, что технология батарей совершила большой скачок. Кремниево-углеродные элементы могут иметь гораздо большую емкость, чем у смартфонов 2-3-летней давности, и при этом заряжаются невероятно быстро, и все это без увеличения размера телефона.

Смартфон OnePlus 15 Фото: OnePlus

Панди понял, что замена батареи или обновление программного обеспечения просто не смогут компенсировать этот разрыв. И по мере того, как пользователи проводят все больше времени за телефоном, время автономной работы стало одной из функций, которые они ценят больше всего.

Именно поэтому этот аппаратный сдвиг подталкивает многих к обновлению. Увеличение времени автономной работы до нескольких дней — это слишком заманчиво, чтобы его игнорировать.

Ранее мы писали о том, что Android-смартфон спокойно проработал 3 года. Единственная претензия к телефону — он не оснащен кремниево-углеродной батареей. В 2023 году время работы аккумулятора емкостью 5000 мАч впечатляло, но сегодня этого может быть недостаточно.