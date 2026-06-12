Смартфон із кремнієво-вуглецевим акумулятором 7300 мА·год вразив експерта: OnePlus 15 змінив усе

OnePlus 15 має акумулятор ємністю 7300 мА·год проти 5000 мА·год у Galaxy S23 Ultra. Як OnePlus вдалося розмістити акумулятор, ємність якого майже вдвічі більша, ніж у Galaxy, у телефоні аналогічного розміру? Відповідь — кремнієво-вуглецева технологія.

OnePlus 15 має розміри, схожі на Galaxy S23 Ultra, випущений у 2023 році, але час автономної роботи в нього зовсім на іншому рівні, — зазначив експерт Раджеш Панді на сторінках видання androidpolice.com.

Наприклад, Galaxy ледь витримує день інтенсивного використання, а OnePlus 15 забезпечує 2 дні автономної роботи за умови помірного використання або 1,5 дня за умови дуже інтенсивного використання.

"Я не думав, що телефони на Android можуть забезпечити такий тривалий час автономної роботи", — здивувався оглядач.

Тестувальник жодного разу не турбувався про те, щоб поставити телефон на зарядку перед сном або рано вранці. Навіть при 30% заряду у нього було більш ніж достатньо енергії, щоб пропрацювати півдня.

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Справа в різниці розмірів акумуляторів: OnePlus 15 має акумулятор ємністю 7300 мА·год проти 5000 мА·год у Galaxy S23 Ultra. То як же OnePlus вдалося розмістити батарею майже вдвічі більшу, ніж 5000 мАг у Galaxy S23 Ultra, у телефоні аналогічного розміру? Відповідь — кремнієво-вуглецева технологія.

Смартфони Galaxy S25 Ultra та Galaxy S23 Ultra Фото: phonearena.com

Кремній-вуглецеві батареї мають вищу енергетичну щільність, ніж традиційні літій-іонні елементи, при тому ж фізичному об’ємі. Це означає, що батарея більшої ємності може вміститися в тому ж форм-факторі.

Можна було б подумати, що більший акумулятор означатиме довший час заряджання. Але це не стосується OnePlus 15. Завдяки дротовому заряджанню потужністю 80 Вт, телефон зарядив свою величезну батарею ємністю 7300 мА·год приблизно за той самий час, що й мій Galaxy S23 Ultra для зарядки своєї набагато меншої батареї ємністю 5000 мА·год. Іншими словами, великий акумулятор у OnePlus 15 не призводить до збільшення часу заряджання.

"Незалежно від того, скільки заряду залишалося в баку, я знав, що кількох хвилин зарядки вистачить, щоб пропрацювати решту дня. Швидкого 15-хвилинного поповнення балансу, поки я збирався вранці, було достатньо, щоб протриматися весь робочий день", — поділився автор своїми спостереженнями.

Експерт переконаний, що технологія акумуляторів зробила великий стрибок. Кремнієво-вуглецеві елементи можуть мати набагато більшу ємність, ніж у смартфонів 2-3-річної давності, і при цьому заряджаються неймовірно швидко, і все це без збільшення розміру телефону.

Смартфон OnePlus 15 Фото: OnePlus

Панді зрозумів, що заміна акумулятора чи оновлення програмного забезпечення просто не зможуть компенсувати цю різницю. І оскільки користувачі проводять дедалі більше часу за телефоном, час автономної роботи став однією з функцій, яку вони цінують найбільше.

Саме тому цей апаратний зсув спонукає багатьох до оновлення. Збільшення часу автономної роботи до кількох днів — це надто привабливо, щоб ігнорувати це.

Раніше ми писали про те, що цей Android-смартфон без проблем пропрацював 3 роки. Єдина претензія до телефону — він не оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором. У 2023 році час роботи акумулятора ємністю 5000 мА·год вражав, але сьогодні цього може бути недостатньо.