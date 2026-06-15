Телевизор менять не придется более 15 лет: как долго работает ТВ-панель Mini-LED (фото)

Тестировщики из RTINGS подтвердили, что большинство телевизоров могут прослужить более 10 000 ч (11 лет) даже в сложных условиях, при этом Mini-LED панели показали особенно хорошие результаты в экспериментах.

Mini-LED телевизоры, как следует из названия, представляют собой панели с множеством более мелких светодиодов, в отличие от крупных светодиодных панелей. Благодаря этой усовершенствованной подсветке они могут достигать более высокой пиковой яркости, глубокого черного цвета и ярких изображений. Все это хорошо и замечательно, но как долго может прослужить Mini-LED? Ответ дали эксперты BGR.

Согласно данным Samsung, стандартный срок службы светодиодов составляет 100 000 ч. Это соответствует более чем 11 годам непрерывной работы. Тестировщики из RTINGS подтвердили, что большинство телевизоров могут прослужить более 10 000 ч даже в интенсивных условиях, при этом Mini-LED панели показали особенно хорошие результаты в экспериментах, пишет tomshardware.com. Очевидно, что панели Mini-LED обладают заложенным в них долговременным сроком службы и не обязательно являются некачественными даже при низкой цене. И даже если один крошечный диод перестанет работать, это будет практически незаметно среди множества соседних диодов, которые все еще ярко светятся.

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Светодиоды Mini-LED дисплея Фото: Sony

Служат ли телевизоры Mini-LED дольше, чем OLED

Mini-LED предпочтительнее OLED, считают специалисты. Тест RTINGs показал, что панели OLED также могут прослужить более 10 000 ч в самых "тяжелых" условиях, но они также более подвержены выгоранию. Хотя дисплей Mini-LED ярче, чем его аналог, он прослужит как минимум столько же и с меньшей вероятностью получит заметные повреждения.

Можно было бы предположить, что более яркий Mini-LED телевизор потребляет больше энергии или выделяет больше тепла, что увеличивает вероятность повреждения или выгорания пикселей. Но поскольку яркость Mini-LED панели обусловлена ​​большим количеством диодов (более 20 000 в случае TCL X11L Mini-LED), яркость и тепло фактически равномерно распределяются по большему количеству соответствующих диодов. Это означает, что таким телевизорам требуется меньший, более холодный электрический ток. Следовательно, снижается тепловая нагрузка на всю панель, которая в противном случае привела бы к износу различных компонентов со временем.

"Конечно, есть причины, по которым вы можете выбрать OLED-панель. В целом, при бережном обращении Mini-LED телевизор прослужит от 10 до 15 лет и более", — заключили авторы.

Ранее мы писали про бюджетные и качественные телевизоры до 50 дюймов. Эксперты протестировали 48- и 50-дюймовые телевизоры среднего класса. Определившись с тройкой лидеров, они назвали такие модели, как Samsung QN90F, LG OLED48B5 и TCL C6K.