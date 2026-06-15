Телевізор не доведеться міняти щонайменше 15 років: скільки працює панель Mini-LED (фото)

Тестувальники з RTINGS підтвердили, що більшість телевізорів можуть прослужити понад 10 000 годин (11 років) навіть у складних умовах, при цьому панелі Mini-LED показали особливо хороші результати в експериментах.

Телевізори Mini-LED, як випливає з назви, являють собою панелі з безліччю дрібніших світлодіодів, на відміну від великих світлодіодних панелей. Завдяки цьому вдосконаленому підсвічуванню вони можуть досягати вищої пікової яскравості, глибокого чорного кольору та яскравих зображень. Все це добре і чудово, але як довго може прослужити Mini-LED? Відповідь дали експерти BGR.

За даними Samsung, стандартний термін служби світлодіодів становить 100 000 годин. Це відповідає понад 11 рокам безперервної роботи. Тестувальники з RTINGS підтвердили, що більшість телевізорів можуть прослужити понад 10 000 годин навіть в інтенсивних умовах, при цьому Mini-LED-панелі показали особливо хороші результати в експериментах, пише tomshardware.com. Очевидно, що панелі Mini-LED мають закладений у них тривалий термін служби і не обов'язково є неякісними навіть при низькій ціні. І навіть якщо один крихітний діод перестане працювати, це буде практично непомітно серед безлічі сусідніх діодів, які все ще яскраво світяться.

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Світлодіоди дисплея Mini-LED Фото: Sony

Чи служать телевізори Mini-LED довше, ніж OLED

Експерти вважають, що технологія Mini-LED є кращою за OLED. Тест RTINGs показав, що OLED-панелі також можуть прослужити понад 10 000 годин у найсуворіших умовах, але вони також більш схильні до вигорання. Хоча дисплей Mini-LED яскравіший, ніж його аналог, він прослужить щонайменше стільки ж і з меншою ймовірністю отримає помітні пошкодження.

Можна було б припустити, що яскравіший телевізор із технологією Mini-LED споживає більше енергії або виділяє більше тепла, що збільшує ймовірність пошкодження або вигорання пікселів. Але оскільки яскравість Mini-LED-панелі обумовлена великою кількістю діодів (понад 20 000 у випадку TCL X11L Mini-LED), яскравість і тепло фактично рівномірно розподіляються між більшою кількістю відповідних діодів. Це означає, що таким телевізорам потрібен менший, більш холодний електричний струм. Отже, знижується теплове навантаження на всю панель, яке в іншому випадку призвело б до зносу різних компонентів з часом.

"Звісно, є причини, через які ви можете обрати OLED-панель. Загалом, за умови дбайливого використання телевізор із технологією Mini-LED прослужить від 10 до 15 років і більше", — підсумували автори.

Раніше ми писали про бюджетні та якісні телевізори розміром до 50 дюймів. Експерти протестували 48- та 50-дюймові телевізори середнього класу. Визначившись із трійкою лідерів, вони назвали такі моделі, як Samsung QN90F, LG OLED48B5 та TCL C6K.