OLED-телевизоры прослужат более 10 000 часов: самыми надежными стали LG и TCL (фото)
OLED-телевизоры значительно лучше, чем LCD. Большинство из них прослужили более 10 000 часов — только 20 устройств из 102 протестированных вышли из строя.
Эксперты RTINGS тестировали ТВ-панели в течение 3-х лет. Тест показал, что большинство телевизоров работают исправно первые 10 000 часов, и только 20 все же вышли из строя во время теста, а 24 получили частичные повреждения, пишет tomshardware.com.
Данные также показывают, что выгорание OLED-экранов не является реальной проблемой, если вы не будете особенно интенсивно использовать свой телевизор.
При покупке нового телевизора все задаются вопросом, какая марка самая надежная, поскольку большинство людей будут использовать его годами. Что ж, данные RTINGS показывают, что это LG и TCL. У обеих марок впечатляюще низкий процент отказов: из 24 телевизоров LG OLED полностью вышел из строя только один, а из 10 моделей TCL только один сломался до конца теста. У LG было несколько частичных отказов, хотя большинство из них произошли на ЖК-дисплеях, а не на OLED.
Другие бренды, такие как Samsung и Sony, также показали хорошие результаты, но здесь следует отметить небольшую предвзятость в тестировании. Сами RTINGS предупреждают, что этот тест не отражает контроль качества в целом, поскольку они включили только по одному экземпляру каждой модели, что привело к очень маленькой выборке. Именно поэтому у таких брендов, как Insignia и Toshiba, процент отказов составляет 100%: у них был только один конкурент.
Что касается типа подсветки, то ее отсутствие оказалось лучшим выбором, поскольку OLED-дисплеи — как WOLED, так и QD-OLED — были наименее подвержены отказам со временем. Чаще всего выходили из строя ЖК-дисплеи с краевой светодиодной подсветкой. RTINGS объясняет, что путь световода является распространенной причиной поломок в этих телевизорах, и в большинстве из них также выходит из строя как минимум один светодиод. Проблема со светодиодами заключается в том, что большинство из них соединены последовательно, поэтому, если один из них выходит из строя, есть большая вероятность, что перестанет работать весь ряд или группа, а если нет, то и вся подсветка.
Некоторые телевизоры в этот момент отказываются включаться, сигнализируя о неисправности красным индикатором, в то время как другие отображают изображение катастрофических повреждений, делающих их непригодными для использования. В целом, почти 60% телевизоров без локального затемнения вышли из строя полностью или частично. Телевизоры с полноматричным локальным затемнением, такие как модели Mini-LED, показали гораздо лучшие результаты, включая упомянутого ранее TCL. Тем не менее, около 25% телевизоров с полноматричным локальным затемнением все еще имеют некоторые неисправности, что плавно подводит нас к OLED.
Несмотря на постоянно нависающую угрозу остаточного изображения, OLED-телевизоры оказались, безусловно, самыми надежными. Да, они действительно пострадали от выгорания пикселей, но только потому, что тест был специально разработан для того, чтобы подвергнуть их экстремальным испытаниям. Пострадали все OLED-телевизоры, но RTINGS подчеркивает, что при нормальных условиях эти телевизоры не столкнулись бы с выгоранием. Теперь, если отсутствие подсветки делает OLED более устойчивым, как обстоят дела с другими типами панелей?
Тесты показывают, что хуже всего себя показывают IPS-панели: 15 из 24 моделей показали какие-то сбои, но вот в чем дело: здесь важны нюансы. Большинство современных IPS-телевизоров не имеют локального затемнения, поэтому именно подсветка незаметно искажает показатели, выделяя их на фоне остальных. Локальное затемнение почти исключительно встречается в VA-моделях, которые более надежны, поэтому VA-панели немного надежнее. Например, у IPS-телевизоров LG с боковой подсветкой было заметно больше сбоев, чем у моделей с задней подсветкой.
Контроль качества не масштабируется пропорционально стоимости. Некоторые из лучших моделей оказались бюджетными вариантами, в то время как некоторые из самых дорогих телевизоров показали себя хуже в тесте. Ремонтопригодность — похожая история: более дешевые модели, похоже, оказались в худшем положении, поскольку при сборке были допущены ошибки. Например, некоторые используют двусторонний скотч для крепления панели к передней панели, что делает невозможным ее установку после разборки.
И хотя в телевизорах среднего и высокого класса обычно можно получить доступ к внутренним компонентам с задней стороны, в большинстве случаев это просто не стоит затраченных усилий. Из 20 случаев поломки RTINGS отремонтировали только два, чтобы добавить их в тест. Лучше заменить устройство в течение гарантийного срока или приобрести более новую модель, поскольку именно в этом периоде вероятность поломки выше.
Ранее сообщали, что телевизор не придется менять более 15 лет. Тестировщики из RTINGS подтвердили, что большинство телевизоров могут прослужить более 10 000 ч (11 лет) даже в сложных условиях, при этом Mini-LED панели показали особенно хорошие результаты в экспериментах.