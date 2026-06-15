OLED-телевизоры прослужат более 10 000 часов: самыми надежными стали LG и TCL (фото)

OLED-телевизоры значительно лучше, чем LCD. Большинство из них прослужили более 10 000 часов — только 20 устройств из 102 протестированных вышли из строя.

Эксперты RTINGS тестировали ТВ-панели в течение 3-х лет. Тест показал, что большинство телевизоров работают исправно первые 10 000 часов, и только 20 все же вышли из строя во время теста, а 24 получили частичные повреждения, пишет tomshardware.com.

Данные также показывают, что выгорание OLED-экранов не является реальной проблемой, если вы не будете особенно интенсивно использовать свой телевизор.

Телевизор LG G5 Фото: Скриншот

При покупке нового телевизора все задаются вопросом, какая марка самая надежная, поскольку большинство людей будут использовать его годами. Что ж, данные RTINGS показывают, что это LG и TCL. У обеих марок впечатляюще низкий процент отказов: из 24 телевизоров LG OLED полностью вышел из строя только один, а из 10 моделей TCL только один сломался до конца теста. У LG было несколько частичных отказов, хотя большинство из них произошли на ЖК-дисплеях, а не на OLED.

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Другие бренды, такие как Samsung и Sony, также показали хорошие результаты, но здесь следует отметить небольшую предвзятость в тестировании. Сами RTINGS предупреждают, что этот тест не отражает контроль качества в целом, поскольку они включили только по одному экземпляру каждой модели, что привело к очень маленькой выборке. Именно поэтому у таких брендов, как Insignia и Toshiba, процент отказов составляет 100%: у них был только один конкурент.

Телевизор Samsung S90C Фото: PC Mag

Что касается типа подсветки, то ее отсутствие оказалось лучшим выбором, поскольку OLED-дисплеи — как WOLED, так и QD-OLED — были наименее подвержены отказам со временем. Чаще всего выходили из строя ЖК-дисплеи с краевой светодиодной подсветкой. RTINGS объясняет, что путь световода является распространенной причиной поломок в этих телевизорах, и в большинстве из них также выходит из строя как минимум один светодиод. Проблема со светодиодами заключается в том, что большинство из них соединены последовательно, поэтому, если один из них выходит из строя, есть большая вероятность, что перестанет работать весь ряд или группа, а если нет, то и вся подсветка.

Телевизор, созданный на основе технологии QD-OLED Фото: Samsung

Некоторые телевизоры в этот момент отказываются включаться, сигнализируя о неисправности красным индикатором, в то время как другие отображают изображение катастрофических повреждений, делающих их непригодными для использования. В целом, почти 60% телевизоров без локального затемнения вышли из строя полностью или частично. Телевизоры с полноматричным локальным затемнением, такие как модели Mini-LED, показали гораздо лучшие результаты, включая упомянутого ранее TCL. Тем не менее, около 25% телевизоров с полноматричным локальным затемнением все еще имеют некоторые неисправности, что плавно подводит нас к OLED.

Несмотря на постоянно нависающую угрозу остаточного изображения, OLED-телевизоры оказались, безусловно, самыми надежными. Да, они действительно пострадали от выгорания пикселей, но только потому, что тест был специально разработан для того, чтобы подвергнуть их экстремальным испытаниям. Пострадали все OLED-телевизоры, но RTINGS подчеркивает, что при нормальных условиях эти телевизоры не столкнулись бы с выгоранием. Теперь, если отсутствие подсветки делает OLED более устойчивым, как обстоят дела с другими типами панелей?

Телевизор, работающий на основе технологии Mini-LED Фото: TechRadar

Тесты показывают, что хуже всего себя показывают IPS-панели: 15 из 24 моделей показали какие-то сбои, но вот в чем дело: здесь важны нюансы. Большинство современных IPS-телевизоров не имеют локального затемнения, поэтому именно подсветка незаметно искажает показатели, выделяя их на фоне остальных. Локальное затемнение почти исключительно встречается в VA-моделях, которые более надежны, поэтому VA-панели немного надежнее. Например, у IPS-телевизоров LG с боковой подсветкой было заметно больше сбоев, чем у моделей с задней подсветкой.

Контроль качества не масштабируется пропорционально стоимости. Некоторые из лучших моделей оказались бюджетными вариантами, в то время как некоторые из самых дорогих телевизоров показали себя хуже в тесте. Ремонтопригодность — похожая история: более дешевые модели, похоже, оказались в худшем положении, поскольку при сборке были допущены ошибки. Например, некоторые используют двусторонний скотч для крепления панели к передней панели, что делает невозможным ее установку после разборки.

Телевизор LG с подстветкой Фото: Скриншот

И хотя в телевизорах среднего и высокого класса обычно можно получить доступ к внутренним компонентам с задней стороны, в большинстве случаев это просто не стоит затраченных усилий. Из 20 случаев поломки RTINGS отремонтировали только два, чтобы добавить их в тест. Лучше заменить устройство в течение гарантийного срока или приобрести более новую модель, поскольку именно в этом периоде вероятность поломки выше.

Ранее сообщали, что телевизор не придется менять более 15 лет. Тестировщики из RTINGS подтвердили, что большинство телевизоров могут прослужить более 10 000 ч (11 лет) даже в сложных условиях, при этом Mini-LED панели показали особенно хорошие результаты в экспериментах.