OLED-телевізори прослужать понад 10 000 годин: найнадійнішими стали LG таTCL (фото)
OLED-телевізори значно кращі за LCD. Більшість із них пропрацювали понад 10 000 годин — лише 20 пристроїв із 102 протестованих вийшли з ладу.
Експерти RTINGS тестували телевізійні панелі протягом 3 років. Тест показав, що більшість телевізорів працюють безперебійно перші 10 000 годин, і лише 20 все ж вийшли з ладу під час тесту, а 24 отримали часткові пошкодження, пише tomshardware.com.
Дані також свідчать, що вигоряння OLED-екранів не є реальною проблемою, якщо ви не будете надто інтенсивно користуватися своїм телевізором.
Купуючи новий телевізор, усі задаються питанням, яка марка найнадійніша, адже більшість людей користуватимуться ним роками. Що ж, дані RTINGS показують, що це LG і TCL. У обох марок вражаюче низький відсоток відмов: із 24 телевізорів LG OLED повністю вийшов з ладу лише один, а з 10 моделей TCL лише один зламався до кінця тесту. У LG було кілька часткових відмов, хоча більшість із них сталися на РК-дисплеях, а не на OLED.
Інші бренди, такі як Samsung і Sony, також показали хороші результати, але тут слід зазначити певну упередженість у тестуванні. Самі RTINGS попереджають, що цей тест не відображає контроль якості в цілому, оскільки вони включили лише по одному екземпляру кожної моделі, що призвело до дуже малої вибірки. Саме тому у таких брендів, як Insignia і Toshiba, відсоток відмов становить 100%: у них був лише один конкурент.
Що стосується типу підсвічування, то його відсутність виявилася найкращим вибором, оскільки OLED-дисплеї — як WOLED, так і QD-OLED — найменше схильні до виходу з ладу з часом. Найчастіше виходили з ладу РК-дисплеї з крайовим світлодіодним підсвічуванням. RTINGS пояснює, що шлях світловода є поширеною причиною поломок у цих телевізорах, і в більшості з них також виходить з ладу щонайменше один світлодіод. Проблема зі світлодіодами полягає в тому, що більшість із них з'єднані послідовно, тому, якщо один із них виходить із ладу, є велика ймовірність, що перестане працювати весь ряд або група, а якщо ні, то й усе підсвічування.
Деякі телевізори в цей момент відмовляються вмикатися, сигналізуючи про несправність червоним індикатором, тоді як інші відображають зображення катастрофічних пошкоджень, що робить їх непридатними для використання. Загалом, майже 60% телевізорів без локального затемнення вийшли з ладу повністю або частково. Телевізори з повноматричним локальним затемненням, такі як моделі Mini-LED, показали набагато кращі результати, включаючи згаданий раніше TCL. Проте близько 25% телевізорів з повноматричним локальним затемненням все ще мають деякі несправності, що плавно підводить нас до OLED.
Незважаючи на постійну загрозу залишкового зображення, OLED-телевізори виявилися, безперечно, найнадійнішими. Так, вони дійсно постраждали від вигорання пікселів, але тільки тому, що тест був спеціально розроблений для того, щоб піддати їх екстремальним випробуванням. Постраждали всі OLED-телевізори, але RTINGS підкреслює, що за нормальних умов ці телевізори не зіткнулися б із вигоранням. Тепер, якщо відсутність підсвічування робить OLED більш стійким, як справи з іншими типами панелей?
Тести показують, що найгірші результати демонструють IPS-панелі: 15 із 24 моделей показали певні збої, але справа в тому, що тут важливі нюанси. Більшість сучасних IPS-телевізорів не мають локального затемнення, тому саме підсвічування непомітно спотворює показники, виділяючи їх на тлі інших. Локальне затемнення майже виключно зустрічається в VA-моделях, які більш надійні, тому VA-панелі трохи надійніші. Наприклад, у IPS-телевізорів LG з бічним підсвічуванням було помітно більше збоїв, ніж у моделей із заднім підсвічуванням.
Контроль якості не залежить пропорційно від вартості. Деякі з найкращих моделей виявилися бюджетними варіантами, тоді як деякі з найдорожчих телевізорів показали гірші результати в тесті. Ремонтопридатність — схожа ситуація: дешевші моделі, схоже, опинилися в гіршому становищі, оскільки під час складання були допущені помилки. Наприклад, деякі виробники використовують двосторонній скотч для кріплення панелі до передньої панелі, що унеможливлює її встановлення після розбирання.
І хоча в телевізорах середнього та високого класу зазвичай можна отримати доступ до внутрішніх компонентів із задньої сторони, у більшості випадків це просто не варте витрачених зусиль. З 20 випадків поломки RTINGS відремонтували лише два, щоб додати їх до тесту. Краще замінити пристрій протягом гарантійного терміну або придбати новішу модель, оскільки саме в цей період ймовірність поломки вища.
Раніше повідомлялося, що телевізор не доведеться міняти понад 15 років. Тестувальники з RTINGS підтвердили, що більшість телевізорів можуть прослужити понад 10 000 годин (11 років) навіть у складних умовах, при цьому Mini-LED-панелі показали особливо хороші результати в експериментах.