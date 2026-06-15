OLED-телевізори прослужать понад 10 000 годин: найнадійнішими стали LG таTCL (фото)

OLED-телевізори значно кращі за LCD. Більшість із них пропрацювали понад 10 000 годин — лише 20 пристроїв із 102 протестованих вийшли з ладу.

Експерти RTINGS тестували телевізійні панелі протягом 3 років. Тест показав, що більшість телевізорів працюють безперебійно перші 10 000 годин, і лише 20 все ж вийшли з ладу під час тесту, а 24 отримали часткові пошкодження, пише tomshardware.com.

Дані також свідчать, що вигоряння OLED-екранів не є реальною проблемою, якщо ви не будете надто інтенсивно користуватися своїм телевізором.

Телевізор LG G5 Фото: Скриншот

Купуючи новий телевізор, усі задаються питанням, яка марка найнадійніша, адже більшість людей користуватимуться ним роками. Що ж, дані RTINGS показують, що це LG і TCL. У обох марок вражаюче низький відсоток відмов: із 24 телевізорів LG OLED повністю вийшов з ладу лише один, а з 10 моделей TCL лише один зламався до кінця тесту. У LG було кілька часткових відмов, хоча більшість із них сталися на РК-дисплеях, а не на OLED.

Відео дня

Інші бренди, такі як Samsung і Sony, також показали хороші результати, але тут слід зазначити певну упередженість у тестуванні. Самі RTINGS попереджають, що цей тест не відображає контроль якості в цілому, оскільки вони включили лише по одному екземпляру кожної моделі, що призвело до дуже малої вибірки. Саме тому у таких брендів, як Insignia і Toshiba, відсоток відмов становить 100%: у них був лише один конкурент.

Телевізор Samsung S90C Фото: PC Mag

Що стосується типу підсвічування, то його відсутність виявилася найкращим вибором, оскільки OLED-дисплеї — як WOLED, так і QD-OLED — найменше схильні до виходу з ладу з часом. Найчастіше виходили з ладу РК-дисплеї з крайовим світлодіодним підсвічуванням. RTINGS пояснює, що шлях світловода є поширеною причиною поломок у цих телевізорах, і в більшості з них також виходить з ладу щонайменше один світлодіод. Проблема зі світлодіодами полягає в тому, що більшість із них з'єднані послідовно, тому, якщо один із них виходить із ладу, є велика ймовірність, що перестане працювати весь ряд або група, а якщо ні, то й усе підсвічування.

Телевізор, створений на основі технології QD-OLED Фото: Samsung

Деякі телевізори в цей момент відмовляються вмикатися, сигналізуючи про несправність червоним індикатором, тоді як інші відображають зображення катастрофічних пошкоджень, що робить їх непридатними для використання. Загалом, майже 60% телевізорів без локального затемнення вийшли з ладу повністю або частково. Телевізори з повноматричним локальним затемненням, такі як моделі Mini-LED, показали набагато кращі результати, включаючи згаданий раніше TCL. Проте близько 25% телевізорів з повноматричним локальним затемненням все ще мають деякі несправності, що плавно підводить нас до OLED.

Незважаючи на постійну загрозу залишкового зображення, OLED-телевізори виявилися, безперечно, найнадійнішими. Так, вони дійсно постраждали від вигорання пікселів, але тільки тому, що тест був спеціально розроблений для того, щоб піддати їх екстремальним випробуванням. Постраждали всі OLED-телевізори, але RTINGS підкреслює, що за нормальних умов ці телевізори не зіткнулися б із вигоранням. Тепер, якщо відсутність підсвічування робить OLED більш стійким, як справи з іншими типами панелей?

Телевізор, що працює на основі технології Mini-LED Фото: TechRadar

Тести показують, що найгірші результати демонструють IPS-панелі: 15 із 24 моделей показали певні збої, але справа в тому, що тут важливі нюанси. Більшість сучасних IPS-телевізорів не мають локального затемнення, тому саме підсвічування непомітно спотворює показники, виділяючи їх на тлі інших. Локальне затемнення майже виключно зустрічається в VA-моделях, які більш надійні, тому VA-панелі трохи надійніші. Наприклад, у IPS-телевізорів LG з бічним підсвічуванням було помітно більше збоїв, ніж у моделей із заднім підсвічуванням.

Контроль якості не залежить пропорційно від вартості. Деякі з найкращих моделей виявилися бюджетними варіантами, тоді як деякі з найдорожчих телевізорів показали гірші результати в тесті. Ремонтопридатність — схожа ситуація: дешевші моделі, схоже, опинилися в гіршому становищі, оскільки під час складання були допущені помилки. Наприклад, деякі виробники використовують двосторонній скотч для кріплення панелі до передньої панелі, що унеможливлює її встановлення після розбирання.

Телевізор LG з підсвічуванням Фото: Скриншот

І хоча в телевізорах середнього та високого класу зазвичай можна отримати доступ до внутрішніх компонентів із задньої сторони, у більшості випадків це просто не варте витрачених зусиль. З 20 випадків поломки RTINGS відремонтували лише два, щоб додати їх до тесту. Краще замінити пристрій протягом гарантійного терміну або придбати новішу модель, оскільки саме в цей період ймовірність поломки вища.

Раніше повідомлялося, що телевізор не доведеться міняти понад 15 років. Тестувальники з RTINGS підтвердили, що більшість телевізорів можуть прослужити понад 10 000 годин (11 років) навіть у складних умовах, при цьому Mini-LED-панелі показали особливо хороші результати в експериментах.