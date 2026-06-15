Xiaomi 17T обошел Samsung Galaxy S25 FE: чем китайский смартфон лучше корейского (фото)
Тестировщики оценивали такие параметры, как дисплей, камера, батарея, цена и производительность.
Xiaomi 17T и Samsung Galaxy S25 FE ориентированы на покупателей, ищущих премиальный смартфон, но не желающих переходить на цены ультрафлагманских устройств. Xiaomi фокусируется на мощном аппаратном обеспечении и улучшении камеры, в то время как Samsung предлагает долгосрочную программную поддержку и преимущества экосистемы. Вот как они сравниваются по производительности, камерам, времени автономной работы и стоимости, пишет gizmochina.com.
Качество дисплея
Xiaomi 17T оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с более четким разрешением 1268 x 2756, частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision, PWM-затемнением 3840 Гц и впечатляющей пиковой яркостью 3500 нит. Samsung отвечает большим 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic LTPO AMOLED 2X с адаптивной технологией обновления и поддержкой HDR10+. Xiaomi обеспечивает заметно более четкое и яркое изображение, особенно на улице. Однако технология LTPO от Samsung помогает повысить энергоэффективность при повседневном использовании.
Вердикт
Samsung Galaxy S25 FE предлагает более качественные материалы, но Xiaomi 17T выигрывает в битве за дисплей благодаря более высокому разрешению, превосходной яркости, поддержке Dolby Vision и лучшим характеристикам комфорта для глаз.
Производительность
Xiaomi 17T работает на чипе MediaTek Dimensity 8500 Ultra в паре с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 4.1. Samsung Galaxy S25 FE использует чип Exynos 2400 с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 4.0.
Процессор Samsung Exynos 2400 в целом мощнее, особенно в задачах с интенсивной обработкой графики и для стабильной работы на уровне флагманских устройств. Он также выигрывает от обширной оптимизации ПО Samsung и 7-ми лет обновлений Android. Xiaomi, однако, предлагает больший объем оперативной памяти и более быстрое хранилище, что может улучшить многозадачность и скорость загрузки приложений.
Аккумулятор и зарядка
Время автономной работы — главное преимущество Xiaomi. Глобальная модель оснащена аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, в то время как Samsung использует аккумулятор емкостью 4900 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт.
Беспроводная зарядка и поддержка DeX от Samsung добавляют удобства, но значительно больший аккумулятор и более быстрая зарядка от Xiaomi делают его более практичным для активных пользователей. Разница в времени автономной работы, вероятно, будет заметна при ежедневном использовании.
Вердикт
Samsung предлагает более мощный процессор флагманского уровня и лучшую в отрасли программную поддержку. Xiaomi отвечает существенно лучшим временем автономной работы, более быстрой зарядкой, большим объемом оперативной памяти и более быстрым хранилищем. Для большинства покупателей Xiaomi предлагает более сбалансированный набор аппаратных характеристик.
Основная и дополнительная камеры
Камера Xiaomi 17T явно превосходит конкурентов. Она оснащена 50-мегапиксельным основным сенсором, 50-мегапиксельной перископической телеобъективной камерой с 5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Samsung же использует 50-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельную телеобъективную камеру с 3-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор.
Перископическая телеобъективная камера дает Xiaomi явное преимущество в съемке на дальние расстояния. Настройка Leica также добавляет изображениям индивидуальности, создавая фотографии, которые часто выглядят более премиально и кинематографично. Обработка изображений Samsung остается одной из самых стабильных в экосистеме Android, обеспечивая надежную цветопередачу и высокую производительность видеосъемки.
Фронтальная камера
Xiaomi использует 32-мегапиксельную фронтальную камеру с возможностью записи видео в формате 4K, в то время как Samsung использует 12-мегапиксельную фронтальную камеру, которая также поддерживает видео 4K.
Сенсор Xiaomi с более высоким разрешением обеспечивает большую детализацию и гибкость, особенно для создателей контента в социальных сетях и видеозвонков. Фронтальная камера Samsung остается надежной, но ей не хватает таких же преимуществ в характеристиках.
Вердикт
Samsung обеспечивает превосходную обработку изображения и впечатляющую запись видео в разрешении 8K, но превосходная телеобъективная система Xiaomi, более мощная селфи-камера, улучшения Leica и общая универсальность аппаратного обеспечения делают его более функциональным вариантом для фотосъемки.
Общие выводы
Стоимость Xiaomi 17T стартует от 27 500 грн, а Samsung Galaxy S25 FE — от 25 900 грн. Несмотря на более высокую цену, Xiaomi предлагает ряд улучшений в аппаратной части, включая дисплей с более высоким разрешением, более емкий аккумулятор, более быструю зарядку, больший объем оперативной памяти, более быструю память и значительно более мощную телеобъективную камеру.
Ранее мы писали о том, почему смартфоны Pixel серии A такие дешевые. Самое большое различие между Pixel 10a и Pixel 10, помимо размера рамок и заявленных характеристик, — это система камер.