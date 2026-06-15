Xiaomi 17T обошел Samsung Galaxy S25 FE: чем китайский смартфон лучше корейского (фото)

Тестировщики оценивали такие параметры, как дисплей, камера, батарея, цена и производительность.

Xiaomi 17T и Samsung Galaxy S25 FE ориентированы на покупателей, ищущих премиальный смартфон, но не желающих переходить на цены ультрафлагманских устройств. Xiaomi фокусируется на мощном аппаратном обеспечении и улучшении камеры, в то время как Samsung предлагает долгосрочную программную поддержку и преимущества экосистемы. Вот как они сравниваются по производительности, камерам, времени автономной работы и стоимости, пишет gizmochina.com.

Качество дисплея

Xiaomi 17T оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с более четким разрешением 1268 x 2756, частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision, PWM-затемнением 3840 Гц и впечатляющей пиковой яркостью 3500 нит. Samsung отвечает большим 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic LTPO AMOLED 2X с адаптивной технологией обновления и поддержкой HDR10+. Xiaomi обеспечивает заметно более четкое и яркое изображение, особенно на улице. Однако технология LTPO от Samsung помогает повысить энергоэффективность при повседневном использовании.

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Вердикт

Samsung Galaxy S25 FE предлагает более качественные материалы, но Xiaomi 17T выигрывает в битве за дисплей благодаря более высокому разрешению, превосходной яркости, поддержке Dolby Vision и лучшим характеристикам комфорта для глаз.

Смартфоны Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro Фото: notebookcheck.com

Производительность

Xiaomi 17T работает на чипе MediaTek Dimensity 8500 Ultra в паре с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 4.1. Samsung Galaxy S25 FE использует чип Exynos 2400 с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 4.0.

Процессор Samsung Exynos 2400 в целом мощнее, особенно в задачах с интенсивной обработкой графики и для стабильной работы на уровне флагманских устройств. Он также выигрывает от обширной оптимизации ПО Samsung и 7-ми лет обновлений Android. Xiaomi, однако, предлагает больший объем оперативной памяти и более быстрое хранилище, что может улучшить многозадачность и скорость загрузки приложений.

Аккумулятор и зарядка

Время автономной работы — главное преимущество Xiaomi. Глобальная модель оснащена аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, в то время как Samsung использует аккумулятор емкостью 4900 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт.

Беспроводная зарядка и поддержка DeX от Samsung добавляют удобства, но значительно больший аккумулятор и более быстрая зарядка от Xiaomi делают его более практичным для активных пользователей. Разница в времени автономной работы, вероятно, будет заметна при ежедневном использовании.

Вердикт

Samsung предлагает более мощный процессор флагманского уровня и лучшую в отрасли программную поддержку. Xiaomi отвечает существенно лучшим временем автономной работы, более быстрой зарядкой, большим объемом оперативной памяти и более быстрым хранилищем. Для большинства покупателей Xiaomi предлагает более сбалансированный набор аппаратных характеристик.

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE Фото: Phone Arena

Основная и дополнительная камеры

Камера Xiaomi 17T явно превосходит конкурентов. Она оснащена 50-мегапиксельным основным сенсором, 50-мегапиксельной перископической телеобъективной камерой с 5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Samsung же использует 50-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельную телеобъективную камеру с 3-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор.

Перископическая телеобъективная камера дает Xiaomi явное преимущество в съемке на дальние расстояния. Настройка Leica также добавляет изображениям индивидуальности, создавая фотографии, которые часто выглядят более премиально и кинематографично. Обработка изображений Samsung остается одной из самых стабильных в экосистеме Android, обеспечивая надежную цветопередачу и высокую производительность видеосъемки.

Фронтальная камера

Xiaomi использует 32-мегапиксельную фронтальную камеру с возможностью записи видео в формате 4K, в то время как Samsung использует 12-мегапиксельную фронтальную камеру, которая также поддерживает видео 4K.

Сенсор Xiaomi с более высоким разрешением обеспечивает большую детализацию и гибкость, особенно для создателей контента в социальных сетях и видеозвонков. Фронтальная камера Samsung остается надежной, но ей не хватает таких же преимуществ в характеристиках.

Вердикт

Samsung обеспечивает превосходную обработку изображения и впечатляющую запись видео в разрешении 8K, но превосходная телеобъективная система Xiaomi, более мощная селфи-камера, улучшения Leica и общая универсальность аппаратного обеспечения делают его более функциональным вариантом для фотосъемки.

Смартфон Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

Общие выводы

Стоимость Xiaomi 17T стартует от 27 500 грн, а Samsung Galaxy S25 FE — от 25 900 грн. Несмотря на более высокую цену, Xiaomi предлагает ряд улучшений в аппаратной части, включая дисплей с более высоким разрешением, более емкий аккумулятор, более быструю зарядку, больший объем оперативной памяти, более быструю память и значительно более мощную телеобъективную камеру.

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