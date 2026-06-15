Xiaomi 17T випередив Samsung Galaxy S25 FE: чим китайський смартфон кращий за корейський (фото)

Тестувальники оцінювали такі параметри, як дисплей, камера, акумулятор, ціна та продуктивність.

Xiaomi 17T та Samsung Galaxy S25 FE орієнтовані на покупців, які шукають преміальний смартфон, але не бажають переходити на цінові категорії ультрафлагманських пристроїв. Xiaomi фокусується на потужному апаратному забезпеченні та вдосконаленні камери, тоді як Samsung пропонує довгострокову програмну підтримку та переваги екосистеми. Ось як вони порівнюються за продуктивністю, камерами, часом автономної роботи та вартістю, пише gizmochina.com.

Якість дисплея

Xiaomi 17T оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-екраном із чіткішою роздільною здатністю 1268 x 2756, частотою оновлення 120 Гц, підтримкою Dolby Vision, PWM-затемненням 3840 Гц і вражаючою піковою яскравістю 3500 ніт. Samsung відповідає великим 6,7-дюймовим дисплеєм Dynamic LTPO AMOLED 2X з адаптивною технологією оновлення та підтримкою HDR10+. Xiaomi забезпечує помітно чіткіше та яскравіше зображення, особливо на вулиці. Однак технологія LTPO від Samsung допомагає підвищити енергоефективність під час повсякденного використання.

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Вердикт

Samsung Galaxy S25 FE пропонує матеріали вищої якості, але Xiaomi 17T виграє у змаганні за дисплей завдяки вищій роздільній здатності, чудовій яскравості, підтримці Dolby Vision та кращим характеристикам щодо комфорту для очей.

Смартфони Xiaomi 17T та Xiaomi 17T Pro Фото: notebookcheck.com

Продуктивність

Xiaomi 17T працює на базі чіпа MediaTek Dimensity 8500 Ultra у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 4.1. Samsung Galaxy S25 FE використовує чіп Exynos 2400 з 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 4.0.

Процесор Samsung Exynos 2400 загалом потужніший, особливо в завданнях з інтенсивною обробкою графіки, і забезпечує стабільну роботу на рівні флагманських пристроїв. Він також виграє від значної оптимізації ПЗ Samsung та 7 років оновлень Android. Xiaomi, однак, пропонує більший обсяг оперативної пам'яті та швидший накопичувач, що може покращити багатозадачність та швидкість завантаження додатків.

Акумулятор та зарядний пристрій

Час автономної роботи — головна перевага Xiaomi. Глобальна модель оснащена акумулятором ємністю 6500 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 67 Вт, тоді як Samsung використовує акумулятор ємністю 4900 мА·год з дротовою зарядкою потужністю 45 Вт і бездротовою зарядкою потужністю 15 Вт.

Бездротова зарядка та підтримка DeX від Samsung додають зручності, але значно більший акумулятор і швидша зарядка від Xiaomi роблять цей пристрій більш практичним для активних користувачів. Різниця в часі автономної роботи, ймовірно, буде помітною при щоденному використанні.

Вердикт

Samsung пропонує потужніший процесор флагманського рівня та найкращу в галузі програмну підтримку. Xiaomi відповідає значно кращим часом автономної роботи, швидшою зарядкою, більшим об’ємом оперативної пам’яті та швидшим накопичувачем. Для більшості покупців Xiaomi пропонує більш збалансований набір апаратних характеристик.

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE Фото: Phone Arena

Основна та додаткова камери

Камера Xiaomi 17T явно перевершує конкурентів. Вона оснащена 50-мегапіксельним основним сенсором, 50-мегапіксельною перископічною телеоб'єктивною камерою з 5-кратним оптичним зумом і 12-мегапіксельною надширококутною камерою. Samsung же використовує 50-мегапіксельний основний сенсор, 8-мегапіксельну телеоб'єктивну камеру з 3-кратним оптичним зумом і 12-мегапіксельний надширококутний сенсор.

Перископічна телеоб'єктивна камера надає Xiaomi очевидну перевагу під час зйомки на великі відстані. Налаштування Leica також додає зображенням індивідуальності, створюючи фотографії, які часто виглядають більш преміально та кінематографічно. Обробка зображень Samsung залишається однією з найстабільніших в екосистемі Android, забезпечуючи надійну передачу кольорів і високу продуктивність відеозйомки.

Фронтальна камера

Xiaomi використовує 32-мегапіксельну фронтальну камеру з можливістю запису відео у форматі 4K, тоді як Samsung використовує 12-мегапіксельну фронтальну камеру, яка також підтримує відео 4K.

Сенсор Xiaomi з вищою роздільною здатністю забезпечує кращу деталізацію та гнучкість, особливо для творців контенту в соціальних мережах та під час відеодзвінків. Фронтальна камера Samsung залишається надійною, але їй бракує таких самих переваг у характеристиках.

Вердикт

Samsung забезпечує чудову обробку зображення та вражаючий запис відео у роздільній здатності 8K, але чудова телеоб'єктивна система Xiaomi, потужніша селфі-камера, вдосконалення від Leica та загальна універсальність апаратного забезпечення роблять його більш функціональним варіантом для фотозйомки.

Смартфон Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

Загальні висновки

Ціна на Xiaomi 17T стартує від 27 500 грн, а на Samsung Galaxy S25 FE — від 25 900 грн. Незважаючи на вищу ціну, Xiaomi пропонує низку вдосконалень в апаратній частині, включаючи дисплей з вищою роздільною здатністю, більш ємний акумулятор, швидшу зарядку, більший обсяг оперативної пам'яті, швидшу пам'ять і значно потужнішу телеоб'єктивну камеру.

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